ОБСЕ отреклась от миссии, направленной в Армению в октябре

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

В Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе заявили, что направленная в Армению 21–27 октября Миссия по оценке нужд ОБСЕ не имеет отношения к ОБСЕ, сообщает агентство АПА. В организации заявили, что решение об отправке этой группы было принято не соответствующими органами или секретариатом ОБСЕ, а по инициативе ее действующего председателя.

Для отправки этой группы Постоянный совет не принимал такого решения, и группа не обладает мандатом ОБСЕ, более того, для нее не израсходованы какие-либо средства из бюджета ОБСЕ, — говорится в сообщении.

ОБСЕ удалила анонс об отправке указанной группы с официальной веб-страницы.

По информации АПА, в МИД Азербайджана ранее отметили, что вопрос отправки миссии в Армению ни разу не обсуждался ни одним органом ОБСЕ, отвечающим за принятие коллективных решений. В дипведомстве подчеркивали, что отправляемая миссия без какого-либо мандата, вопреки заявлениям Армении, не может быть связана с ОБСЕ.

Ранее стало известно, что ОБСЕ направила в Армению группу экспертов для оценки ситуации в приграничных с Азербайджаном районах. В состав технической группы были включены эксперты и представители секретариата Организации. Их задачей было посещение районов вдоль армяно-азербайджанской границы и проведение консультаций с заинтересованными местными сторонами.