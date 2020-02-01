Обновлённые правила выдачи виз Евросоюза вступили в силу со 2 февраля. Они применяются в отношении всех краткосрочных виз.
Новые правила упрощают подачу документов на визу для въезда в Европу, они должны содёйствовать развитию туризма, торговли, бизнеса, обеспечивая противодействие нелегальным миграционным потокам. Решение изменить правила было принято ещё в июне прошлого года,
Эти правила должны обеспечить быстрое и лёгкое получение виз легальным путешественникам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России запретило выдавать разрешения на работу гражданам Китая, а работодателям — приглашать китайских специалистов в страну.
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