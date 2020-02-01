https://static.news.ru/photo/34cd09c6-453e-11ea-9b18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Rui/Xinhua/Global Look Press

Обновлённые правила выдачи виз Евросоюза вступили в силу со 2 февраля. Они применяются в отношении всех краткосрочных виз.

Новые правила упрощают подачу документов на визу для въезда в Европу, они должны содёйствовать развитию туризма, торговли, бизнеса, обеспечивая противодействие нелегальным миграционным потокам. Решение изменить правила было принято ещё в июне прошлого года, сообщает ТАСС.

Эти правила должны обеспечить быстрое и лёгкое получение виз легальным путешественникам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России запретило выдавать разрешения на работу гражданам Китая, а работодателям — приглашать китайских специалистов в страну.