Обнародованы результаты вскрытия погибшего в Миннеаполисе афроамериканца

https://static.news.ru/photo/d3f5bd7a-a2b5-11ea-9d0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/AnasShlby

Вскрытие погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда показало, что он скончался не от удушения, а от ишемии, гипертонии и интоксикации.

Как сообщает Daily Mail, в официальном заключении судмедэкспертов округа Хэннепин в Миннесоте говорится, что 46-летний Флойд умер от того, что его задержание усугубило имеющиеся болезни и находящиеся в организме отравляющие вещества.

При этом адвокат семьи Флойд Бенджамин Крэмп утверждает, что в докладе судмедэкспертов не упоминается об умышленном использовании силы со стороны полицейских. Он добавил, что семья погибшего наняла независимых экспертов для повторного вскрытия тела афроамериканца.

Мы не удивлены, а ужасно расстроены предварительными результатами вскрытия, которые представил сегодня судмедэксперт, — заявил Крэмп.

Как писал NEWS.ru, Флойд умер через некоторое время после задержания. Полицейские надели на него наручники и повалили на землю. Один из офицеров надавил ему коленом на шею. Флойд несколько раз сказал, что не может дышать, а затем потерял сознание. Медики не смогли его спасти. Смерть афроамериканца стала поводом для беспорядков в США.