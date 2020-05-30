Обнародованы результаты вскрытия погибшего в Миннеаполисе афроамериканца

Вскрытие погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда показало, что он скончался не от удушения, а от ишемии, гипертонии и интоксикации.
Как
При этом адвокат семьи Флойд Бенджамин Крэмп утверждает, что в докладе судмедэкспертов не упоминается об умышленном использовании силы со стороны полицейских. Он добавил, что семья погибшего наняла независимых экспертов для повторного вскрытия тела афроамериканца.
Мы не удивлены, а ужасно расстроены предварительными результатами вскрытия, которые представил сегодня судмедэксперт, — заявил Крэмп.
Как писал NEWS.ru, Флойд умер через некоторое время после задержания. Полицейские надели на него наручники и повалили на землю. Один из офицеров надавил ему коленом на шею. Флойд несколько раз сказал, что не может дышать, а затем потерял сознание. Медики не смогли его спасти. Смерть афроамериканца стала поводом для беспорядков в США.
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