Автор доклада признаётся, что ознакомился с содержанием беседы через третьих лиц — около шести сотрудников американского правительства, которые проинформировали его о странном поведении президента в рамках «рутинной процедуры». Лично слышали беседу Трампа и Зеленского сотрудник Госдепа Ульрих Бренчбул, а также персонал Белого дома, но не ясно, присутствовали ли они в этот момент в Овальном кабинете. Автор жалобы — не единственный, кого проинформировали о телефонном звонке. Вместе с ним данные получили ещё несколько сотрудников разведки и Госдепартамента.

По мнению автора доклада, единственная цель разговора Трампа с Зеленскими заключалась в том, чтобы подтолкнуть украинского президента начать расследование против Джо Байдена, наиболее вероятного кандидата демократов на предстоящих выборах, и его сына Хантера. Во время самой беседы Трамп высказывался о такой возможности весьма размыто, но несколько раз отсылал Зеленского к своему личному адвокату Джулиани и генпрокурору Уильяму Барру, которого считают его лоялистом. По-видимому, детали «сделки» должны были согласовывать именно они, а Трамп использовал свой авторитет, чтобы катализировать процесс.

BREAKING: Pres. Trump encouraged Ukraine's president to work with Rudy Giuliani and Attorney General Bill Barr to investigate Joe Biden and his son, according to White House transcript. https://t.co/AkbcSrmnWT

Слова Трампа обеспокоили часть сотрудников администрации, и по Белому дому поползли разговоры о возможном злоупотреблении главой государства президентскими полномочиями. Работники аппарата Трампа доложили автору жалобы, что адвокаты президента приказали им ограничить доступ к записям разговора, хотя изначально он позиционировался как рутинный звонок иностранному лидеру. Электронная запись была изъята из обычной компьютерной системы и помещена в отдельное хранилище для секретной и особо чувствительной информации. Один работник администрации рассказал, что, по его мнению, это было нарушением регламента, так как запись не содержала информации, раскрытие которой представляло бы угрозу для национальной безопасности.

Его свидетельства доказывают то, о чём в США говорили давно: в Белом доме существует движение «сопротивления» Трампу, сотрудники его же администрации докладывают о нём разведке, в то время как лояльная часть аппарата спешно заметает за ним следы. Что же касается Украины, то она оказалась под перекрёстным огнём. Адвокат Трампа Джулиани активно продавливал расследование против Байдена, а спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призывал не относиться к словам президента слишком серьёзно.

Джулиани, по данным доклада, разговаривал с советником Зеленского Андреем Ермаком, руководителем офиса президента Андреем Богданом и главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. «Обработка» нового украинского руководства со стороны адвоката Трампа началась практически сразу после избрания Зеленского президентом, и некоторые американские чиновники ещё в мае в разговорах с автором доклада выражали обеспокоенность активностью Джулиани. Украинское руководство при этом пытались убедить, что дальнейшие отношения с США, встречи и телефонные разговоры с Трампом будут зависеть от готовности «принять подачу» главы Белого дома по делу Байдена. Таким образом, звонок 25 июля стал кульминацией авантюры с поиском компромата на Байдена, но началась она задолго до этого.