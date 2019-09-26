В США предали огласке жалобу анонимного разведчика на телефонную беседу президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, из-за которой начали процедуру импичмента в Конгрессе. В ней сотрудник спецслужб пересказал не только содержание скандального разговора, но привёл другие компрометирующие сведения о президенте. Ранее ознакомившиеся с запиской члены Конгресса назвали её «тревожной». Записи разговора с Зеленским были изъяты и помещены под особый контроль, а адвокат Трампа Рудольф Джулиани развернул настоящую кампанию по втягиванию нового украинского руководства во внутриполитическую борьбу США. News.ru приводит самые интересные факты из рассекреченного документа.

Автор доклада признаётся, что ознакомился с содержанием беседы через третьих лиц — около шести сотрудников американского правительства, которые проинформировали его о странном поведении президента в рамках «рутинной процедуры». Лично слышали беседу Трампа и Зеленского сотрудник Госдепа Ульрих Бренчбул, а также персонал Белого дома, но не ясно, присутствовали ли они в этот момент в Овальном кабинете. Автор жалобы — не единственный, кого проинформировали о телефонном звонке. Вместе с ним данные получили ещё несколько сотрудников разведки и Госдепартамента.

Президент Соединённых Штатов использовал свою власть, чтобы поспособствовать вмешательству иностранного государства в президентские выборы 2020 года, — заключает неназванный разведчик. — Это вмешательство включает, помимо прочего, давление на иностранное государство с целью открыть расследование против его главного политического противника в США. Личный адвокат президента Рудольф Джулиани — центральная фигура этих усилий.

По мнению автора доклада, единственная цель разговора Трампа с Зеленскими заключалась в том, чтобы подтолкнуть украинского президента начать расследование против Джо Байдена, наиболее вероятного кандидата демократов на предстоящих выборах, и его сына Хантера. Во время самой беседы Трамп высказывался о такой возможности весьма размыто, но несколько раз отсылал Зеленского к своему личному адвокату Джулиани и генпрокурору Уильяму Барру, которого считают его лоялистом. По-видимому, детали «сделки» должны были согласовывать именно они, а Трамп использовал свой авторитет, чтобы катализировать процесс.

BREAKING: Pres. Trump encouraged Ukraine's president to work with Rudy Giuliani and Attorney General Bill Barr to investigate Joe Biden and his son, according to White House transcript. https://t.co/AkbcSrmnWT — ABC News (@ABC) September 25, 2019

Слова Трампа обеспокоили часть сотрудников администрации, и по Белому дому поползли разговоры о возможном злоупотреблении главой государства президентскими полномочиями. Работники аппарата Трампа доложили автору жалобы, что адвокаты президента приказали им ограничить доступ к записям разговора, хотя изначально он позиционировался как рутинный звонок иностранному лидеру. Электронная запись была изъята из обычной компьютерной системы и помещена в отдельное хранилище для секретной и особо чувствительной информации. Один работник администрации рассказал, что, по его мнению, это было нарушением регламента, так как запись не содержала информации, раскрытие которой представляло бы угрозу для национальной безопасности.

Эти действия убедили меня, что чиновники Белого дома осознавали тяжесть того, что было совершено в этом разговоре, — подчёркивает разведчик.

Его свидетельства доказывают то, о чём в США говорили давно: в Белом доме существует движение «сопротивления» Трампу, сотрудники его же администрации докладывают о нём разведке, в то время как лояльная часть аппарата спешно заметает за ним следы. Что же касается Украины, то она оказалась под перекрёстным огнём. Адвокат Трампа Джулиани активно продавливал расследование против Байдена, а спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призывал не относиться к словам президента слишком серьёзно.

Джулиани, по данным доклада, разговаривал с советником Зеленского Андреем Ермаком, руководителем офиса президента Андреем Богданом и главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. «Обработка» нового украинского руководства со стороны адвоката Трампа началась практически сразу после избрания Зеленского президентом, и некоторые американские чиновники ещё в мае в разговорах с автором доклада выражали обеспокоенность активностью Джулиани. Украинское руководство при этом пытались убедить, что дальнейшие отношения с США, встречи и телефонные разговоры с Трампом будут зависеть от готовности «принять подачу» главы Белого дома по делу Байдена. Таким образом, звонок 25 июля стал кульминацией авантюры с поиском компромата на Байдена, но началась она задолго до этого.

Desperate Donald Trump knows that I can beat him, so now he’s enlisting the help of a foreign government — once again. It’s an abuse of power and violates every basic norm of the presidency.



We cannot give him four more years in the White House. https://t.co/cqhkBUviAs pic.twitter.com/vXmH3lTW6k — Joe Biden (@JoeBiden) September 21, 2019

29 апреля, спустя чуть больше недели после избрания Зеленского, посла США на Украине Марию Йованович отозвали в Вашингтон, а позже сообщалось, что она прекращает свою работу в Киеве, «как и планировалось». Прямой связи с приходом к власти нового президента здесь могло и не быть, однако в беседе 25 июля Зеленский приветствовал её отставку. Отзыв Йованович можно расценить как некую услугу со стороны Трампа Зеленскому в надежде, что и он поможет ему с делом против Байдена.

Это хорошо, что вы первый назвали её плохим послом, потому что я на 100% согласен с вами, — сказал Зеленский о Йованович. — Её отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она бы не одобрила меня как нового президента.

В конце доклада приведены частично засекреченные сведения о том, что в июле этого года, до звонка Зеленскому, Трамп распорядился заморозить военную помощь Украине по неназванным причинам. Автор жалобы не взялся судить, был ли этот шаг частью шантажа Украины, однако счёл факт достойным упоминания.

Если в расшифровке беседы Трампа и Зеленского, обнародованной днём ранее, оснований для импичмента явно не набиралось, то жалоба разведчика — куда более серьёзное подспорье для противников американского лидера. Вместо одного звонка, который можно было назвать случайным, она рисует целую кампанию по втягиванию иностранного государства в американские выборы. Её главная проблема в том, что она составлена по свидетельствам третьих, причём в основном анонимных, лиц. Комитетам палаты представителей, которые работают над импичментом, в ближайшее время предстоит найти их и допросить. Только их свидетельства под присягой, подкреплённые фактами, могут стать поводом для досрочной отставки президента. Пока же общественности было представлено только личное мнение одного члена американского разведывательного сообщества.