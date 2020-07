«Сговор» российской военной разведки с движением «Талибан» (запрещено в РФ) свидетельствует о значительном усилении влияния РФ в Афганистане, однако данные о предполагаемых контактах были известны ещё администрации экс-президента США Барака Обамы. С такими сведениями выступил портал Axios со ссылкой на информированные источники. Похоже, что чиновники администрации действующего американского лидера Дональда Трампа пытаются переложить с себя политическую ответственность за эту историю, которая была возложена на них недавними откровениями в The New York Times.

Американское издание Axios сообщило , что данные о «контактах» России и талибов появились ещё во время второго срока Обамы. Тогда в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) велась «активная дискуссия» по поводу информации, которая указывала на поддержку боевиков со стороны российской военной разведки, включая отправку оружия и финансовых средств. Некоторые чиновники ЦРУ полагали, что российское ГРУ «стимулировало убийство военных НАТО», хотя не было никаких доказательств о фактических выплатах за вознаграждение, говорит источник Axios. При этом отмечается, что американское разведсообщество поставило под сомнение доказательную базу этих обвинений, в результате чего связям россиян и талибов в компетентных ведомствах США начали искать доказательства.

Выступая накануне на видеоконференции вашингтонского Center for the National Interest, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что данные о «сговоре», впервые появившиеся в The New York Times, уже обсуждались с американской стороной.

Мы находимся в тесном контакте с нашими американскими коллегами, и мы, конечно, обсуждали все вопросы, связанные с этой провокационной публикацией, которую допустили некоторые средства массовой информации в США, — сказал глава российской дипмиссии. — Позор тем, кто пытался разграничить позиции РФ и США по этому вопросу (Афганистану. — NEWS.ru).

Антонов подчеркнул, что российское руководство прекрасно понимает ситуацию в Афганистане. Именно там, как напомнил дипломат, Москва потеряла «много тысяч жизней русских солдат и офицеров». В то же время Антонов «пожелал успехов переговорщикам США», которые занимаются процессом урегулирования в Исламской Республике и уже добились определённого прогресса в диалоге с талибами.

Xinhua/Global Look Press

Главная интрига, связанная с выходом ряда публикаций в The New York Times о «связях» РФ и талибов, заключалась в том, знала ли администрация Трампа о якобы профинансированных акциях боевиков в тот момент, когда вела с ними переговоры о мире. Так, западная пресса утверждает, что соответствующие разведывательные отчёты обсуждались на одном из заседаний Совета национальной безопасности США, однако Белый дом не предпринял никаких действий. Специалисты в области разведки говорят, что разведданные о «спонсорах» «Талибана» должны были быть широко распространены даже в том случае, если они не были достаточно подтверждены: таковы негласные правила из-за соображений безопасности. Ситуация же, которую обрисовывает материал Axios, ставит проблему под другим углом — могла ли администрация 44-го президента США нести ответственность за замалчивание важной информации о «Талибане».

В последние годы работы обамовской администрации в «Ежедневном президентском резюме» не было ни единого упоминания о связях ГРУ с талибами, в то же время говорят знакомые с содержанием этих отчётов люди. Именно в этих докладах, как правило, обобщаются основные разведывательные и аналитические данные американских разведагентств.