ОАЭ отменят запрет на выезд за границу для не привитых от COVID граждан

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) с 19 апреля отменяют запрет на выезд за границу граждан, не сделавших прививку от коронавируса. Такое решение принято на фоне снижения заболеваемости. Необходимость сдачи ПЦР-теста сохраняется. Об этом сообщили в Национальной организации по управлению кризисами.

Не привитые основными или бустерной дозой от коронавируса подданные ОАЭ со вторника, 19 апреля, могут выезжать за пределы Эмиратов, но при условии наличия отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус, сданного не ранее чем за 48 часов до начала поездки, — говорится в сообщении организации .

Власти ОАЭ ввели запрет на поездки за границу для подданных, не сделавших прививки от коронавируса, включая бустерную, в начале января текущего года из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.

Ранее стало известно, что москвичи больше не смогут записаться на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус через ЕМИАС. Теперь сдать тест можно либо по назначению врача, либо за деньги. Бесплатные тесты продолжат делать при госпитализации в больницу с признаками COVID-19.

Также сообщалось, что в начале апреля резко сократилось число россиян, сдающих ПЦР-тесты, вместе с тем уменьшилась и доля положительных результатов — до 5%. В феврале же россияне сдавали в сутки по 30 тысяч тестов, это были максимальные в 2022 году показатели.