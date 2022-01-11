NYT сообщила, что Белый дом нанял метеорологов для противостояния с Россией

Администрация президента США Джо Байдена наняла метеорологов, чтобы спрогнозировать сроки якобы планируемого Россией нападения на Украину. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на официальные источники, которые считают, что всё будет зависеть от погоды.

Некоторые американские чиновники утверждают, будто период вероятного вторжения Росcии на территорию Украины зависит от погоды. России пришлось отложить наcтупление как минимум до февраля из-за отноcительно мягкой зимы.

Хорошо подмороженная земля облегчает передвижение тяжёлых транспортных средств и оборудования, тогда как мартовская весенняя оттепель создаёт грязевую трясину, — пишет издание.

Отмечается, что в связи с этим власти США приняли решение нанять метеорологов для получения более точной информации о погодных условиях на Украине.

Ранее NYT опубликовала карты расположения российских войск вдоль границы с Украиной. Как пишет издание, войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт». По данным газеты, российская армия окружает Украину с трёх сторон.

Согласно представленным данным, близ украинской границы в настоящее время расположены около 100 тысяч российских военных. При этом в спецслужбах США сообщают о военной операции, разработанной Кремлём, в которой должны принять участие порядка 175 тысяч военных.

В Кремле обвинения в подготовке к вторжению на Украину неоднократно отвергали.