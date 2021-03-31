Сибирячка целый год ждёт встречи с женихом из Австралии

https://static.news.ru/photo/6d27ca14-9217-11eb-aeba-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Иркутянка Евгения Поротикова вместе с женихом Дэйвом из Австралии должны были расписаться в феврале 2021 года. Но пандемия нарушила эти планы. Пара уже год не может встретиться из-за закрытых границ.

Пара познакомилась в Таиланде ещё в 2015 году, сообщает «КП-Иркутск». Евгения тогда работала в отделе продаж в медицинской компании. Однажды она вырвалась на пляж с подругами, где и познакомилась с возлюбленным.

Они много времени проводили вместе. После того как Дэйв вернулся в Австралию, он понял, что скучает. Полгода пара переписывалась в соцсетях и общалась по телефону, после чего Евгения решилась на новую встречу.

Отношения влюблённых длятся уже более пяти лет. Они познакомились с родителями и уже готовы были расписаться, но их планы нарушил COVID. Сейчас они созваниваются по три раза в день. Евгения помогает Дэйву сделать ремонт в его доме в Мельбурне — они вместе выбирают материалы для отделки и с нетерпением ждут встречи.

Как писал NEWS.ru, жительница Оренбуржья на протяжении 21 года не догадывалась о том, что состоит в браке с давним знакомым. По данным Сорочинского районного суда, «свадьба» состоялась в 1999 году без ведома женщины. Соответствующая запись появилась в книге регистрации актов. При этом сама россиянка не подавала заявления и, по её словам, не ставила подпись.