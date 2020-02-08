https://static.news.ru/photo/04255870-4a78-11ea-90aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) назвали страны, туристический рынок в которых растёт быстрее всего. По итогам 2019 года ими оказались Мьянма (+40%), Пуэрто-Рико (+31%) и Иран (+28%).

Всего в 2019 году количество зарубежных поездок в мире достигло 1,5 млрд, что на 4% больше, чем годом ранее. Чаще всего туристы посещали Францию и Испанию, — цитирует «Интерфакс» исследование организации.

В прошлом году среди туристов выросла популярность стран Средней Азии: Узбекистана (+27%), Армении (+14%), Азербайджана (+11%) и Казахстана (+10%). Увеличился турпоток и в Черногорию (+21%), Египет (+21%), Вьетнам (+16%) и Турцию (+14%). Из-за терактов заметно сократилось число туристов на Шри-Ланку (-18%), а из-за протестов — в Гонконг (-19%).

Как писал NEWS.ru, гостиничный бизнес в России может пострадать из-за коронавируса, всё будет зависеть от развития эпидемии. С конца января были приостановлены часть регулярных рейсов и ввозные чартерные рейсы из России в города КНР. Кроме того, власти Китая приостановили организованную отправку своих граждан в туристические поездки за границу. Эти решения безусловно отрицательно скажутся на показателях загрузки московских отелей в первом квартале 2020 года, поскольку гости из Поднебесной составляют 35–40% от всех иностранцев, которые размещаются в Москве.