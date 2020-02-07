https://static.news.ru/photo/de6e7988-49c1-11ea-945f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гостиничный бизнес в России может пострадать из-за коронавируса, всё будет завесить от развития эпидемии. Об этом заявили опрошенные эксперты рынка.

Отмечается, что с конца января были приостановлены часть регулярных рейсов и ввозные чартерные рейсы из России в города КНР. Кроме того, власти Китая приостановили организованную отправку своих граждан в туристические поездки за границу. Эти решения безусловно отрицательно скажутся на показателях загрузки московских отелей в первом квартале 2020 года, поскольку гости из Поднебесной составляют 35–40% от всех иностранцев, которые размещаются в Москве, передаёт «Интерфакс».

По мнению руководителя подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяны Беловой, многое зависит от того, как долго продлится запрет на полёты из Китая.

Партнёр департамента гостиничного бизнеса и туризма компании Cushman&Wakefield Марина Усенко, в свою очередь, уверена, что ситуация также будет зависеть от скорости распространения карантина весной 2020 года.

Сложно сказать, как мы завершим этот год. Однако динамика расширения коронавируса и паники идёт на спад, — сообщила Усенко.

Российская индустрия туризма не понесёт больших убытков в результате снижения турпотока из Поднебесной и приостановки продаж путёвок в Китай из-за коронавируса, ранее заявили NEWS.ru представители отрасли.