Гостиничный бизнес в России может пострадать из-за коронавируса, всё будет завесить от развития эпидемии. Об этом заявили опрошенные эксперты рынка.
Отмечается, что с конца января были приостановлены часть регулярных рейсов и ввозные чартерные рейсы из России в города КНР. Кроме того, власти Китая приостановили организованную отправку своих граждан в туристические поездки за границу. Эти решения безусловно отрицательно скажутся на показателях загрузки московских отелей в первом квартале 2020 года, поскольку гости из Поднебесной составляют 35–40% от всех иностранцев, которые размещаются в Москве,
По мнению руководителя подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяны Беловой, многое зависит от того, как долго продлится запрет на полёты из Китая.
Партнёр департамента гостиничного бизнеса и туризма компании Cushman&Wakefield Марина Усенко, в свою очередь, уверена, что ситуация также будет зависеть от скорости распространения карантина весной 2020 года.
Сложно сказать, как мы завершим этот год. Однако динамика расширения коронавируса и паники идёт на спад, — сообщила Усенко.
Российская индустрия туризма не понесёт больших убытков в результате снижения турпотока из Поднебесной и приостановки продаж путёвок в Китай из-за коронавируса, ранее заявили NEWS.ru представители отрасли.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен