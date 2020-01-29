Российская индустрия туризма не понесёт больших убытков в результате снижения турпотока из Поднебесной и приостановки продаж путёвок в Китай из-за коронавируса, заявили NEWS.ru представители отрасли.

Ранее руководство КНР приняло решение временно прекратить реализацию организованных туров своим гражданам за рубеж в связи со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, РФ теряет своих основных гостей. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), ежегодно страну посещают около 1,3 млн китайцев. Однако эксперты уверены, что больших убытков от этого РФ не понесёт.

По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, зимнее время в России не популярно для путешествий у иностранных туристов — это «низкий сезон», когда даже в Москву и Санкт-Петербург приезжают всего 130 тысяч граждан Китая за три зимних месяца. Сейчас путешественники из КНР улетают домой. Согласно отчёту аналитиков Aviasales, поток китайских туристов, которые бронируют обратные рейсы, к 28 января вырос в два раза.

Приятного мало. Конечно, потери будут. Но не критичные. К нам немало прилетает людей и из других стран. Поток нужно диверсифицировать до нормализации ситуации с коронавирусом. Мы думаем, что это случится в конце февраля, а в феврале-марте турпоток возобновится. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

Россияне также любят путешествовать в Китай. Однако в связи со вспышкой опасного вируса сначала Роспотребнадзор назвал ситуацию в КНР угрозой здоровью туристов, а затем и Ростуризм рекомендовал приостановить продажу путёвок до стабилизации эпидемиологической ситуации в этой стране, что и было сделано отечественными турагентствами. А ведущие авиаперевозчики объявили, что по вылетам в КНР по февраль включительно готовы вернуть билеты без штрафов.

Ситуация, связанная с приездом туристов из Китая, весьма специфична, объясняет глава комитета по гостиничному бизнесу «Деловой России» Дмитрий Шлопак. Россия предоставляет им, по сути, только отели и экскурсионную программу, а вся сувенирная продукция, сети кафе, остальные 70% индустрии, которая их обслуживает, — принадлежат компаниям из Поднебесной. Это очень интересная модель бизнеса, когда он фактически не уходит из страны, находясь на территории другого государства, заметил собеседник.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В целом, сокращение потока, конечно, скажется на прибыли хостелов и гостиниц: китайцы занимают первое место среди всех туристов, приезжающих в РФ. Но сейчас не сезон, огромного наплыва, как летом, нет. Я не думаю, что запрет продлится до начала активного сезона, и не вижу причин переживать отелям и хостелам. Будет определённое снижение, особенно для тех, кто работает с программой China friendly (программа по привлечению в Россию гостей из КНР. — NEWS.ru). Дмитрий Шлопак глава комитета по гостиничному бизнесу «Деловой России» глава комитета по гостиничному бизнесу «Деловой России»

В конце декабря 2019 года в 11-милионном китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, вызванная неизвестным коронавирусом 2019-nCoV. Жертвами заболевания стали уже свыше 100 человек. Вирус также проник на территории Таиланда, Японии, Южной Кореи, Вьетнама, США, Сингапура, Франции, Малайзии, Непала и Австралии.