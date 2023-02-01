Новый глава Чехии заявил, что страна больше не будет вести себя как страус Новый президент Чехии Павел заявил, что Прага не будет вести себя как страус перед Пекином

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Павел

Чехия перестанет «пресмыкаться» перед Китаем и «вести себя как страус» в случае расхождения интересов, заявил в интервью Financial Times новый президент республики Петр Павел. Он призвал и другие страны Евросоюза последовать примеру Чехии и не строить иллюзии в отношении Пекина.

Вот что мы должны четко понимать: Китай и его режим в данный момент не являются дружественной страной, они несовместимы с западными демократиями в их стратегических целях и принципах. <...> Мы не будем вести себя как страусы, чтобы скрыть эту реальность, — сказал Павел.

По его мнению, Чехия получит куда больше экономических выгод от сотрудничества с Тайванем, а потому надо продолжать работу с ним.

Генерал армии в отставке, экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел выиграл президентские выборах в Чехии в конце января. Он набрал 57% голосов, его оппонент, Андрей Бабиш, заручился поддержкой 42,9% избирателей.

Ранее он сообщил о намерении посетить Украину вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Ожидается, что их визит придется на весну 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский также пригласил их на Украину.