Новый европорядок: что ждут на Западе от новых переговоров с Россией

В этом месяце Россию и западные страны ждут интенсивные переговоры сразу в нескольких форматах о путях снижения напряжённости вокруг Украины и взаимных гарантиях безопасности. В Женеве 10 января будет организована встреча между Россией и США на уровне заместителей глав дипведомств. Через два дня будет созвано заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — консультации между представителями РФ и ОБСЕ. Пока идёт подготовка к переговорам, стороны обмениваются предупреждениями. Последним тревожным сигналом стало то, что Финляндия напомнила о праве на вступление в НАТО. NEWS.ru обратился к американским экспертам для того, чтобы узнать, как на Западе оценивают перспективы переговорного марафона в этом месяце.

Директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института Ричард Вайц допустил в разговоре с NEWS.ru, что американская дипломатия, вероятно, вежливо выслушает все аргументы, которые Россия представит на переговорах, однако сразу отклонит некоторые требования. Например, такие как непринятие новых членов НАТО и вывод всех Вооружённых сил США с территорий тех стран, которые присоединились к Североатлантическому альянсу после 1997 года.

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Но они (американские дипломаты. — NEWS.ru) могут согласиться на обсуждение других идей, таких как повышение прозрачности военных учений в Европе на взаимной основе. И в любом случае команда США обязательно будет широко и демонстративно вести консультации с делегациями членов и партнёров НАТО, включая Финляндию. Ричард Вайц директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института

Аналитик не исключает, что проявленный интерес к членству в Североатлантическом альянсе со стороны Финляндии, которая только что согласилась закупить американские военные самолёты на миллиарды долларов, может смягчить требования и действия России.

К примеру, военное наступление России на Украине увеличило бы перспективы на вступление в Альянс, несмотря на требования Москвы о приостановке расширения членства в НАТО. Но заявление Финляндии может иметь противоположный эффект и подтолкнуть Россию к демонстрации силы на Украине, — рассуждает Вайц.

Это, по его словам, в свою очередь, дало бы возможность разубедить другие страны в необходимости полагаться на натовские гарантии безопасности.

Без ревизии договорённостей

Бывший координатор санкционной политики Госдепартамента Дэниел Фрид напомнил NEWS.ru, что в 2013 году Украина провозгласила нейтралитет, и ни власть, ни большая часть украинского общества не проявляли особого интереса к развитию своих отношений с НАТО.

США были довольны таким положением вещей. Однако [Владимир] Путин потребовал, чтобы [Виктор] Янукович нарушил свои публичные обязательства и отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Это ускорило события, которые привели к конфронтации между Россией и Украиной, а также между Россией и Западом. В 2013 году у США не было танков в Европе. Теперь у них есть бронетанковая бригада в Польше, а у НАТО есть батальоны в Польше и в каждой из стран Балтии. Дэниел Фрид бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США

Собеседник NEWS.ru винит в сложившейся ситуации внешнюю политику российского руководства. По его оценкам, нынешняя тактика поведения Москвы также усугубляет отчуждение соседних стран и европейских столиц.

Президент Финляндии [Саули Ниинистё] ясно дал понять, что отношения его страны с НАТО не подлежат диктату Кремля, используя формулировки, которые предполагают, что дальнейшая агрессия России против Украины может убедить Финляндию рассмотреть вопрос о членстве в НАТО, — рассуждает Фрид.

По его словам, у Америки, безусловно, есть свои проблемы, однако «ставка Кремля на слабость США кажется принятием желаемого за действительное». Бывший дипломат допускает: предстоящие переговоры в разных форматах могут обеспечить выход из сложившегося дипломатического кризиса. Однако российская сторона, как отмечает Фрид, должна чётко понимать, что «США могут решить некоторые проблемы безопасности, но не станут переписывать договорённости, положившие конец холодной войне и сталинскому разделу Европы».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Путь к новому порядку

На первые несколько недель января придётся напряжённая фаза дипломатических переговоров в сложной геометрии, обращает внимание NEWS.ru профессор и заведующий кафедрой истории Католического университета Америки Майкл Киммейдж, который некогда курировал российское и украинское досье в аппарате политического планирования Госдепа.

У всех сторон есть стимул к тому, чтобы эта дипломатия работала, иначе говоря, к снижению напряжённости посредством компромисса, нежели военного конфликта. С российской стороны — крупная военная операция на Украине была бы огромным и очень рискованным шагом, который мог бы привести к затяжной войне внутри Украины и, безусловно, к массивным санкциям Запада. Со стороны США — полномасштабная война между Украиной и Россией была бы стратегической катастрофой, требующей, чтобы США либо двигались к состоянию войны с Россией, либо стояли в стороне и наблюдали, как европейский порядок, который они пытались создать с 1945 года, распадается на глазах. Майкл Киммейдж профессор и завкафедрой истории Католического университета Америки, бывший сотрудник аппарата политического планирования Госдепа профессор и завкафедрой истории Католического университета Америки, бывший сотрудник аппарата политического планирования Госдепа

По оценкам эксперта, Европа плохо подготовлена ​​для ведения открытой войны с применением обычных вооружений на восточном фланге. Её очевидное предпочтение — это мирное разрешение разногласий.

Две области, в которых может быть достигнут прогресс, — это, во-первых, вопрос о членстве Украины в НАТО и, во-вторых, отношения между Россией и НАТО. Несмотря на то что много говорят об обратном, членство Украины в НАТО невозможно в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и возможно, что это вообще не вариант. И некоторое признание этого обстоятельства, которого Россия откровенно требует, — это то, что могло бы войти в дипломатической микс, — рассуждает Киммейдж.

Точно так же, по словам собеседника NEWS.ru, «реконфигурация восточной границы НАТО, некоторое понимание того, что проект расширения НАТО не может быть бесконечным, или какая-то альтернативная и новая структура безопасности, частью которой станет Россия, могли бы оказаться элементом идеи, время которой пришло». В этой ситуации, отмечает эксперт, ОБСЕ может быть возрождена и представлена «как более значимый орган для принятия решений».

Это был бы путь от войны к новому европейскому порядку, — резюмирует Киммейдж.

Тем не менее аналитик считает: несмотря на наличие стимула для дипломатии со всех сторон и несмотря на теоретическую возможность разрешения этого кризиса путём переговоров, «война или новый виток напряжённости являются более вероятным исходом».