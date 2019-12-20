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Власти Новой Зеландии изъяли из обращения около 61 тысячи единиц огнестрельного оружия, выплатив его владельцам более $67 млн.

Министр полиции Стюарт Нэш заявил, что программа выкупа оружия, проводившаяся в рамках ужесточения законодательства о его обороте, завершена. Теперь нарушители закона будут привлекаться к уголовной ответственности, им грозит тюремный срок до пяти лет и лишение лицензии.

Нэш добавил, что на следующем этапе власти планируют создать реестр владельцев оружия и ужесточить систему лицензирования, сообщается на сайте правительства Новой Зеландии.

Программа выкупа полуавтоматического оружия и штурмовых винтовок была запущена в стране после теракта в мечетях города Крайстчёрч. Правительство дало гражданам полгода на то, чтобы сдать в обмен на компенсацию законно приобретённое оружие или избежать ответственности в случае нелегальное владения.

Ранее NEWS.ru писал, что власти страны запретили компьютерную игру Shitposter, посвящённую теракту. Они сочли, что игра идеализирует Брентона Тарранта, расстрелявшего прихожан мечетей в марте 2019 года.