ВСУ стали бомбить Воронеж: новости СВО на вечер 9 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Евгений Судаков/ТАСС

Дрон со взрывчаткой влетел в жилой дом в Воронеже

Утром 9 июня дрон со взрывчаткой влетел в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучало по меньшей мере два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома от взрыва.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что три человека пострадали в результате полученных ранений от осколков стекла. Им оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. В районе падения беспилотника был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По данным Telegram-канала Mash, на жилой дом в Воронеже упал ударный БПЛА модели UJ-22 Airborne. Telegram-канал SHOT сообщил, что взрывчатка, которая находилась в беспилотнике, была начинена металлическими шариками. В Сети были опубликованы кадры с места падения дрона, на которых можно заметить разбросанные поражающие элементы.

Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник, врезавшийся в дом в Воронеже, мог лететь в сторону аэродрома Балтимор. По данным канала, по пути он сбился с курса и залетел в квартиру жилого дома. В свою очередь SHOT сообщил другую версию произошедшего: упавший в Воронеже беспилотник летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского, его начали глушить устройством радиоэлектронной борьбы, дрон сбился с курса и влетел в дом. БПЛА шел на высоте 200 метров, его размах крыльев — 1,5 метра.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в курсе инцидента в Воронеже с попаданием БПЛА в жилой дом. Он добавил, что атака расценивается Москвой как нападение на гражданскую инфраструктуру страны.

По мнению героя России Сергея Липового, взорвавшийся в Воронеже БПЛА запустили ВСУ с территории Украины. Он отметил, что дальность полета современных дронов достигает 1000 км.

Фото: Евгений Судаков/ТАСС Дрон со взрывчаткой влетел в жилой дом в Воронеже

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночных ударов украинских военных по Белгородской области пострадали три человека. По его словам, обстрелы производились по населенным пунктам Шебекино и Разумное. Он отметил, что в регионе работала ПВО. Повреждения также получили несколько зданий в Белгородской области, включая жилые дома.

Позднее Telegram-канал SHOT рассказал, что украинские дроны-камикадзе сбросили бомбы в поле в селе Вязовом Краснояружского района Белгородской области. По информации канала, при атаке пострадал местный житель, который пас коров, он был госпитализирован с множественными осколочными ранениями. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

К обеду Гладков заявил, что над Белгородом сработала российская система ПВО. Он отметил, что на подлете к городу были сбиты две воздушные цели. Никто не пострадал.

Ближе к вечеру Гладков рассказал, что в Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Он отметил, что взрыва не произошло, но сам беспилотник загорелся. Пострадавших нет.

Фото: t.me/vvgladkov В Белгороде дрон упал на офисное здание

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что БПЛА упал на территорию нефтебазы в Курске. По его словам, разрушений нет. О пострадавших не сообщается.

Также сегодня «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) объявил, что 3 июня в бою за Новую Таволжанку Белгородской области был ликвидирован член организации Даниил Мазник с позывным Шайба. В РДК заявили, что он командовал штурмом населенного пункта и лично взял первого заложника при заходе диверсионной группы.

Победитель 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Дмитрий Волхов (настоящее имя Дмитрий Буриков), который накануне был задержан по подозрению в участии в РДК, заявил, что не имеет отношения к деятельности организации. Он призвал следственные органы разобраться в ситуации и восстановить справедливость.

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России в ночь на 9 июня нанесли удар по украинским складам боеприпасов и военной техники иностранного производства. В ведомстве подчеркнули, что в том числе были ликвидированы склады с беспилотниками.

Также в Минобороны заявили, что российские войска пресекли деятельность двух диверсионных групп в Харьковской области и ЛНР на Купянском направлении. Кроме того, в течение суток ВС России отразили на две атаки ВСУ на Запорожском направлении.

Как сообщил источник РИА Новости, вертолет Ка-52 отразил 18 зенитных ракет при помощи комплекса «Витебск» в зоне проведения военной операции на Украине. Это рекорд по числу отраженных атак российским военным вертолетом, отметил он.

Другой источник агентства рассказал, что российский танк Т-90М «Прорыв» уничтожил группу украинских военных в ЛНР во время замены личного состава не передовых позициях. По его словам, бойцы ВСУ пытались произвести ротацию на ходу, в этот момент российские войска и произвели обстрел. На полное уничтожение украинской группы потребовалось всего три выстрела из танка, добавил военный.

Как заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские военные потеряли контроль над своими позициями при попытке прорвать оборону ВС РФ на Луганском направлении в зоне СВО. По его словам, бойцы Вооруженных сил России успешно контратаковали также на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

Фото: МО РФ

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, город Марьинка, куда были дополнительно переброшены чеченские подразделения, в скором времени будет освобожден. Он подчеркнул, что ожидал более быстрого решения вопроса, но российским войскам пришлось столкнуться с серьезным сопротивлением.

Также врио главы ДНР рассказал, что в ходе военной операции погиб Герой ДНР Роман Воробьев с позывным Воробей. Военному было 26 лет. С октября 2014 года он находился в Донбассе в составе батальона «Сомали». Во время СВО Воробьев участвовал во взятии Мариуполя и десятках других операций. Награжден орденом Мужества.

Ученые из норвежского института NORSAR сообщили, что в день прорыва Каховской ГЭС сейсмические станции уловили сигналы взрыва. По словам исследователей, время и местоположение сигналов совпадают с сообщениями в СМИ о разрушении плотины в Новой Каховке.

По словам главы администрации Кривого Рога Евгения Сытниченко, предприятия в городе частично приостановили свою работу из-за разрушения Каховской ГЭС и дамбы на Каховском водохранилище. Он отметил, что заводы продолжают свою работу, однако используют воду со строжайшей экономией.

Тем временем экстренные службы сообщили, что в Херсонской области в зоне затопления нашли тело 84-летней женщины. Пенсионерка стала восьмой жертвой прорыва плотины на Каховской ГЭС.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское военное командование перебрасывает около 30 тысяч солдат на Запорожское направление в зоне СВО. По его словам, переброска украинских войск идет с Херсонского направления. Он отметил, что украинские войска в подконтрольной им части Херсонской области переходят в глухую оборону, возводятся фортификационные сооружения на правом берегу Днепра.

Фото: МО Украины

При этом Рогов заявил, что солдаты ВСУ начали отказываться выполнять приказы военного руководства и идти в контрнаступление. Он отметил, что военные не хотят вступать в заведомо смертельные боестолкновения.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе приняли присягу первые участники народного ополчения. По его словам, они будут патрулировать населенные пункты региона совместно с полицией и комендатурой.

Как рассказал агентству Bloomberg европейский чиновник на условиях анонимности, ВСУ потеряли большое количество техники в ходе контрнаступления. Он отметил, что при этом украинские военные добились определенных успехов. Источник сообщил, что пока неясно, являются действия ВСУ преддверием основного удара или их задача — выявить слабые места в российской обороне.

По словам лидера Российского Союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, Вооруженным силам России удалось сорвать контрнаступление ВСУ, что вызвало недовольство со стороны США и западных кураторов Киева. По его мнению, Вашингтон совместно с киевским режимом якобы занимается «утилизацией украинского солдата».

Фото: МО РФ

Как утверждает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские власти намеренно занижают данные о потерях ВСУ при попытках вести наступление. Он отметил, что переброска подкреплений украинской армии носит хаотичный характер и похожа на «затыкание дыр», а не на плановую компенсацию.

На фоне этого министр обороны страны Алексей Резников заявил, что проведение переговоров между Россией и Украиной и последующее подписание мирного соглашения между двумя государствами возможно. По его словам, для этого необходимо, чтобы Москва изменила цели военной операции и отказалась от демилитаризации и денацификации Украины.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Чепа сказал, что Россия может пойти на некоторые компромиссы при условии мирных переговоров с Украиной. Он при этом подчеркнул, что уступки не могут быть допустимы по ряду ключевых направлений для Москвы. Среди них парламентарий выделил гарантии безопасности, угрозы мирному населению, а также территориальную принадлежность новых регионов, в том числе Крыма.

По мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, для того чтобы прекратить боевые действия в зоне СВО, Украина должна быть повержена. Он отметил, что нынешнее киевское руководство недоговороспособно, а потому мирного соглашения с ним добиться не удастся.

Как сообщает Politico, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда прилетят 12 июня в Париж, где обсудят с французским лидером Эммануэлем Макроном гарантии безопасности для Украины. По мнению источников издания, стороны должны прийти к единому соглашению и послать мощный сигнал РФ в момент украинского контрнаступления, иначе российские силы смогут перехватить инициативу.