ВСУ бомбят Шебекино изо всех сил: новости СВО на вечер 1 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: t.me/vn_zhdanov

Обстрел Шебекино

Министерство обороны РФ сообщило, что утром 1 июня российские солдаты предотвратили попытку проникновения диверсантов ВСУ на территорию города Шебекино Белгородской области. В ведомстве подчеркнули, что украинские военные были отброшены назад, нарушения границы допущено не было. В результате отражения атаки были убиты более 30 бойцов ВСУ, были уничтожены шесть единиц техники, в том числе боевая машина РСЗО «Град». ВС РФ отразили три атаки украинских военных. Ответным огнем было нанесено 11 ударов по позициям противника.

По данным белгородского оперштаба, в регионе идут обстрелы, однако ни о каких прорывах диверсантов ВСУ речь не идет.

В Шебекино продолжаются многочисленные обстрелы ВСУ. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли город снарядами ракетного комплекса «Град», в результате чего загорелось здание общежития. Telegram-канал Baza опубликовал кадры пожара в пятиэтажном доме после попадания снаряда.

Фото: t.me/vvgladkov Обстрел Шебекино

Гладков сообщил, что число пострадавших в результате ударов ВСУ по Шебекино возросло до восьми человек. Позднее он также рассказал, что два учителя сельской школы пострадали при обстреле села Новопетровка Белгородской области. По словам губернатора, пострадавшие с осколочными ранениями были направлены в центральную районную больницу. Несколько часов спустя Гладков сообщил о повторных обстрелах в Шебекинском и Грайворонском округах. По его словам, в Новой Таволжанке есть пострадавший, в селе Козинка раненых нет.

Губернатор отметил, что местная администрация занимается вопросом вывоза людей в безопасные районы. Он будет осуществляться после окончания обстрелов, места для размещения жителей уже готовы. Гладков добавил, что в случае срочной эвакуации защищенная техника будет подаваться прямо к домам.

По словам Гладкова, самый крупный пункт временного размещения в Белгороде постепенно заполняется эвакуированными из Шебекино жителями. По его словам, вновь прибывших отправляют в свободные пункты временного размещения.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Волонтер Добровольной народной дружины Евгений Бакало рассказал в беседе с NEWS.ru, что в Шебекино почти не осталось людей. Он отметил, что в городе слышны взрывы, много разбитых машин, а на жилых домах видны следы от попадания ракет.

Telegram-канал «112» сообщил, что в Шебекино под обстрел ВСУ попал пассажирский автобус. По информации канала, в салоне находились люди, которых эвакуировали из опасных зон. Позднее Гладков сообщил, что автобус был пустой.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила материальную помощь жителям Шебекино. Она сообщила, что готова оплатить переезд и жилье 10 семьям, которые обратятся к ней лично. Симоньян добавила, что впоследствии будет объявлен сбор средств.

Позднее журналистка и телеведущая Ксения Собчак также предложила помощь жителям Белгородской области, которые находятся под обстрелами ВСУ. Она подчеркнула, что готова оплатить людям проживание и билеты до временных пунктов размещения.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, обстрелы украинскими военными Белгородской области не окажут влияния на ход проведения специальной военной операции. По его словам, президент России Владимир Путин постоянно получает информацию о происходящем в регионе. При этом он подчеркнул, что основной задачей является переселение жителей приграничных регионов в безопасные районы.

Фото: t.me/vvgladkov Обстрел Шебекино

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что атаки ВСУ на Белгородскую область прекратятся в случае присоединения к России Харьковской области. По его словам, это «исконно наша земля», которая должна вернуться в состав РФ.

Как считает военный эксперт, журналист Алексей Суконкин, для предотвращения дальнейших атак на Белгородскую область и другие приграничные районы необходимо активнее укреплять границу, а в идеале нужно «вынести на тот свет все НАТО». Другой способ прекращения атак, по его мнению, — начало переговоров между Москвой и Киевом.

Telegram-канал Baza сообщил, что в ночь на 1 июня в Брянской области в 70 км от границы с Украиной упал и взорвался беспилотник. По данным канала, инцидент произошел в населенном пункте Найтоповичи. В результате взрыва никто не пострадал. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Кроме этого, в правительстве Калужской области сообщили о взрыве беспилотника в Дзержинском районе. По данным кабмина, на месте падения дрона образовалась воронка и загорелась трава. Пострадавших нет.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате ударов по городу получил повреждения промышленный объект.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Lookl Press

По словам главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, российские силы вплотную подошли к Купянску. По его словам, идут позиционные бои на улицах частного сектора.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что ЧВК «Вагнер» начала вывод основных подразделений из Артемовска. По словам предпринимателя, вагнеровцы покинут город до 5 июня.

В свою очередь врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что ВСУ попытались атаковать Артемовск на флангах. По его словам, российские силы отбили атаки.

Также Пушилин заявил, что в первую очередь в Артемовске будут восстанавливать промышленные объекты. По его словам, уже принято соответствующее политическое решение. Пушилин отметил, что российские силы также приступили к разминированию города. По оценкам врио главы ДНР, на это потребуется месяц.

Командир спецподразделения Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» заступили на новый участок в зоне СВО и начали подготовку к активному наступлению.

Фото: t.me/RKadyrov_95

Журналисты El Pais сообщили, что в НАТО рассматривают возможность предоставления Киеву гарантий безопасности. По информации издания, речь идет о поддержке Киева и усилении военной помощи для формирования «cдерживающей оболочки» вокруг Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что руководство НАТО не может обсуждать возможность вступления новых членов в Альянс во время боевых действий на Украине. При этом она подчеркнула, что двери НАТО открыты для новых государств.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды Киева на принятие в состав Альянса становятся все более отдаленными. По его словам, ситуация разочаровывает не только власти страны, но и простых украинцев.

По мнению президента России Владимира Путина, нет никаких сомнений в том, что РФ победит в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, российские военные защищают свои земли и своих людей, поэтому иного исхода, кроме как победы, быть не может.

Читайте также:

НАТО подготовила сценарий войны с Россией: новости СВО на утро 1 июня