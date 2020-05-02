Новый пресс-секретарь Белого дома пообещала никогда не врать журналистам

https://static.news.ru/photo/687c3cca-8bec-11ea-a0d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Новый пресс-секретарь Белого дома Кэйли Макинани заявила журналистам, что никогда не будет им врать.

Как сообщает NPR, об этом она заявила в ходе первого за 2020 год брифинга.

Я никогда не буду врать вам, — подчеркнула Макинани.

Она также добавила, что намерена и дальше проводить брифинги, в отличие от своих предшественников.

Как писал NEWS.ru, Стефани Гришэм покидает пост пресс-секретаря Трампа и вернётся в офис Мелании Трамп. Она возглавит аппарат первой леди США и станет её пресс-секретарём. По словам Мелании Трамп, она не сомневается в том, что Гришэм отлично справится со своими обязанностями, поскольку ранее уже проявила себя как настоящий лидер.