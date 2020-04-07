Трамп уволил своего пресс-секретаря

https://static.news.ru/photo/6ef27302-78e7-11ea-a5ed-fa163e074e61_660.jpg Стефани Гришэм Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Стефани Гришэм покидает пост пресс-секретаря президента США Дональда Трампа и вернётся в офис Мелании Трамп.

В пресс-службе Белого дома не назвали причин отставки Гришэм и не уточнили, кто будет исполнять её обязанности.

Что касается нового места работы Гришэм, то она возглавит аппарат первой леди США и станет её пресс-секретарём. По словам Мелании Трамп, она не сомневается в том, что Гришэм отлично справится со своими обязанностями, поскольку ранее уже проявила себя как настоящий лидер, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп намерен уволить генерального инспектора разведсообщества Майкла Аткинсона. Именно он рассматривал жалобу информатора, благодаря которой начался процесс импичмента. Президент США пояснил, что для него важно полное доверие людям, исполняющим обязанности генинспекторов. В отношении Аткинсона он такого сказать не может.