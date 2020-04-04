Трамп уволит генинспектора, который начал процедуру импичмента

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Президент США Дональд Трамп заявил, что уволит генерального инспектора разведсообщества Майкла Аткинсона. Именно он рассматривал жалобу информатора, благодаря который начался процесс импичмента.

Очень важно, чтобы я полностью доверял назначенным лицам, исполняющим обязанности генеральных инспекторов. Дело обстоит иначе в отношении этого генерального инспектора, — говорится в письме, которое Трамп направил в Конгресс 3 апреля.

Аткинсон сообщил Конгрессу об анонимной жалобе офицера разведки, которая касалась телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт Associated Press.

Как ранее писал NEWS.ru, 5 февраля американский сенат оправдал Дональда Трампа по предъявленным ему в рамках процедуры импичмента обвинениям. В частности, сенаторы посчитали, что президент США не злоупотреблял своими властными полномочиями.