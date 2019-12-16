Фото: InertialObservr/Twitter

Пользователей Сети озадачила оптическая иллюзия, основанная на простой кривой Лиссажу. Её опубликовал в своём аккаунте в Twitter пользователь под ником InertialObserbr. По словам комментаторов, она заставила их изрядно помучиться, прежде чем они смогли угадать всю суть.

 

На ролике представлена фигура, которая совершает колебания в различных направлениях. Комментаторы признались, что им не под силу понять, в каком именно направлении вращается фигура: слева направо или сверху вниз. Публикация получила 67 тысяч лайков за сутки.

Комментатор InertialObservr заметил, что не может оторваться от видео уже девять часов. Sgt_Shitpost признался, что достиг просветления.

О мой мозг, — написал Reactantpotato.

Как ранее писал NEWS.ru, пользователей Сети умилила фотография полосатого кота, удивлённо смотрящего на себя в зеркало. Некоторые предположили, что он испугался собственного вида, так как создавшаяся оптическая иллюзия увеличила голову животного в несколько раз, оставив тело маленьким.

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