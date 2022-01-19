Новак Джокович купил компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса

Сербский теннисист Новак Джокович, которого депортировали из Австралии из-за отсутствия прививки от коронавируса, купил датскую биотехнологическую компанию, разрабатывающую лекарство от COVID-19. Теннисист приобрёл 80% акций компании QuantBioRes, сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора датской фирмы Ивана Лонкаревича.

Джокович купил акции компании в июне 2020 года. Компания отказалась называть сумму инвестиций со стороны спортсмена. QuantBioRes​ разрабатывает пептид, который препятствует заражению коронавирусом клеток человека. Организация рассчитывает начать клинические испытания в Великобритании летом 2022 года, — передаёт Reuters.

Агентство отмечает, что в штате компании насчитывается 11 исследователей, работающих в Дании, Австралии и Словении, и их труд направлен именно на создание лекарства, а не вакцины.

Джокович ранее выразил разочарование в связи с решением Федерального суда Австралии отменить его визу из-за отсутствия вакцинации против COVID-19 и нарушения правил въезда, однако он не будет оспаривать постановление.

Таким образом, серб не сможет принять участие в Australian Open, одном из четырёх турниров Большого шлема, на котором серб был триумфатором девять раз. Соревнование пройдёт с 17 по 30 января и будет проводиться со зрителями на трибунах, несмотря на рекордные темпы заболеваемости коронавирусом. Ранее сообщалось, что теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.