Норвежцы выдвинули Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Депутаты норвежского парламента выдвинули лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года. Об этом сообщил в Twitter советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Франак Вячорка.

Норвежские парламентарии Олауг Вервик Буллестад, лидер Христианско-демократической партии Норвегии, и Харек Элвесен из Консервативной партии выдвинули Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года, — написал советник Тихановской.

Это не первое выдвижение белорусского оппозиционера на Нобелевскую премию. В прошлом году её кандидатуру предлагал депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль. Однако Тихановской тогда премии не дали.

В декабре прошлого года белорусский оппозиционер Светлана Тихановская вновь оказалась в списке самых влиятельных женщин мира по версии журнала Financial Times. Авторы рейтинга отметили, что она стала символом надежды и свободы для граждан Белоруссии после победы действующего лидера государства Александра Лукашенко на последних выборах президента страны.

Ранее сообщалось, что суд приговорил белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, супруга экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.