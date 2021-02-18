Норвегия вынуждена платить США за альянс из-за России

https://static.news.ru/photo/cf6b577e-71db-11eb-9d7c-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Alex Beltyukov/wikipedia.org

На территории Норвегии размещены стратегические бомбардировщики ВВС США. Это является ответом на усиление России в Арктике. Об этом заявил директор Ядерного информационного проекта Федерации американских учёных Ханс Кристенсен в интервью норвежским журналистам.

По его словам, Норвегия обладает прочным альянсом с США. В Осло хотят донести до Москвы эту информацию, посылая сдерживающие сигналы для сохранения баланса в регионе.

С другой стороны, никто не хочет без нужды усугубить и без того напряжённую ситуацию. Но США трудно отказать. За альянс с американцами нужно платить. Вот перед какой дилеммой стоит наше небольшое государство между двумя сверхдержавами, — заявил эксперт в интервью Nettavisen.

Специалист подчеркнул, что в 80-е годы недалеко от границ Норвегии было ежегодно замечено от 500 до 600 советских самолётов, но после распада СССР это цифра уменьшилась. С 1999 по 2000 год были зарегистрированы от трёх до пяти самолётов в год, в 2000-е годы цифра увеличилась до 10–15.

В последние три года в среднем мы обнаруживали по 93 самолёта ежегодно, — отметил Кристенсен.

Как писал NEWS.ru, Пентагон не исключил, что Штаты будут размещать свои стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегии. Неизвестно, о каком числе самолётов идёт речь, когда они будут переброшены, но американцы готовы сделать это «в любое время». Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что точное время не будет названо, чтобы «потенциальные противники ломали головы».