«Ниже пояса»: политолог рассказал, как Франция потеряла влияние в Африке Политолог Федоров: потеря влияния в Африке является для Парижа ударом ниже пояса

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Потеря влияния в Африке для Франции является ударом ниже пояса, раньше Париж считал свои бывшие колонии задним двором, заявил NEWS.ru ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон понимает необходимость кардинального пересмотра отношений с африканскими государствами. Федоров отметил, что для Парижа это болезненный вопрос.

Франция теряет свое экономическое, политическое и военное влияние в бывших колониях. Старая политика, имевшая неоколониальные черты, уже все, нужно искать новые подходы сотрудничества на равноправной основе. В этом Макрон пытается обвинить нас, что это все влияние России. Но реальность такова, что африканские страны быстро развиваются, у них масса проблем, но огромный потенциал. Они не хотят жить с Западом по-старому, хотят уважения, — отметил Федоров.

Однако политолог подчеркнул, что Франция не потеряет полного влияния в Африке из-за наличия гуманитарного фактора. Он напомнил, что во всех бывших африканских колониях официальным языком является французский, более того элита стран Африки и их дети обучаются во Франции.

Подобная политика для удержания этих стран действует. Однако Франция существенно подорвала отношения со странами Западной Африки. Французы были вынуждены выводить свои войска из Мали, Буркина-Фасо, Нигера, и это было болезненно. Теперь Сенегал, которую Франция считала особой страной. Французы ломают голову, как им остаться там и по-новому начать отношения с африканскими государствами, — добавил Федоров.

Ранее новый президент Сенегала Бассиру Диомайе Фай заявил, что Франции пора покинуть страну, а Дакару нужно «пересмотреть» все прежние соглашения с Парижем. По его мнению, «настало время для Франции убрать колено с их шеи и положить конец этому несправедливому угнетению».