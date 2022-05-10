«Никому не нужный старый дурень»: Сатановский высказался о смерти Кравчука

Первый президент Украины Леонид Кравчук выступает на съезде партии «Батькивщина» / Фото Стрингер/РИА Новости

Смерть первого президента Украины Леонида Кравчука ни на что не повлияет, заявил NEWS.ru политолог, кандидат экономических наук Евгений Сатановский. Первый украинский глава умер 10 мая в возрасте 88 лет. Смерть Кравчука подтвердила народный депутат Ирина Геращенко. По мнению Сатановского, Кравчук стал одной из ключевых фигур, принявших участие в распаде СССР.

30 лет назад, до Беловежской пущи может и мог бы [повлиять], так как он был одним из основных лиц, способствовавших распаду Советского Союза. Кравчук всегда хорошо понимал, что он делал, — сказал Сатановский.

Политолог также заявил, что было бы лучше «не смотреть на этого никому не нужного старого дурня и, прямо скажем, маленькую и гаденькую фигурку».

Кравчук родился в 1934 году в селе Великий Житин под Ровно. В марте 1980 года его избрали на должность депутата Верховного совета Украинской ССР. С июня по сентябрь 1990 года был вторым секретарём ЦК Коммунистической партии Украины. С 23 июля был во главе Верховного совета, однако после августовского путча в 1991 году покинул партию. Под его руководством Верховный совет республики принял акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. В должности президента пребывал с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. На этой должности его сменил Леонид Кучма.

В начале мая стало известно, что в возрасте 87 лет ушёл из жизни один из участников Беловежских соглашений, первый лидер независимой Белоруссии Станислав Шушкевич. Политик попал в реанимацию. Месяцем ранее он заразился «омикрон»-штаммом COVID-19.