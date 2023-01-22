«Никакие варианты не исключаются»: Макрон о поставках Leclerc Украине Президент Франции Макрон допустил возможность поставок танков Leclerc Украине

Фото: Zhao Dingzhe / Xinhua / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок танков Leclerc Украине, передает РИА Новости. Он добавил, что попросил министра обороны проработать данный вопрос. Он подчеркнул, что главным критерием поставок этих танков является недопустимость эскалации конфликта.

Что касается танков Leclerc, я попросил министра обороны поработать над этим вопросом. Никакие варианты не исключаются, — сказал Макрон.

Он добавил, что военная помощь Украине наступательной бронетехникой не должна ослабить мощности французской армии.

Французский политик Флориан Филиппо на своей странице в Twitter ранее заявил, что просьба президента Украины Владимира Зеленского быстрее отправить танки из Франции напоминает «позорный цирк». Он добавил, что украинское руководство воспринимает французов в качестве своих «приспешников». Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Киеву в начале января предоставить колесные танки AMX-10RC.

В Министерстве обороны Германии заявили о готовности передать Украине только 19 самых старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага. Отмечается, что Берлин таким образом хочет сохранить боеспособность собственной армии.