Ниинистё рассказал о последствиях вступления Финляндии в НАТО Ниинистё признал, что вступление Финляндии в НАТО станет толчком к увеличению баз России

Президент Финляндии Саули Ниинистё признал, что возможное членство Финляндии в НАТО может привести к появлению «новых военных баз» России на приграничных территориях. В интервью Ilta-Sanomat финский глава предположил, что Вооружённые силы РФ также станут группировать войска на границе и наращивать военное присутствие в Балтийском регионе.

Это достаточно последовательное продолжение того, что мы слышали много лет назад, в том числе и от президента России Владимира Путина. Безусловно, это означает, что когда сейчас на восточной границе образовался вакуум почти на тысячу километров без военного присутствия, мы обязательно увидим, что Россия, возможно, будет группировать или создавать там новые базы, перебрасывать войска и вооружение в этот район, — рассказал Ниинистё.

Финляндия и Швеция обсуждают возможность вступления в НАТО. Альянс готов их принять в сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Если это произойдёт, у России станет больше официально зарегистрированных противников, написал в своём Telegram-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Ранее возможность вступления в НАТО Швеции и Финляндии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала «неумными и необоснованными» заявления западных политиков на эту тему. По её словам, Стокгольм и Хельсинки подчиняются интересам Альянса под эгидой США и игнорируют интересы своих народов.