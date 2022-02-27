Нидерланды закрывают воздушное пространство для российских самолётов

Нидерланды закрывают свое воздушное пространство для российских самолётов, сообщил министр инфраструктуры и водного хозяйства страны Марк Харберс.

Нидерланды готовятся сегодня вечером закрыть своё воздушное пространство для российских самолётов, — написал министр в своём Twitter.

Ранее об аналогичном решении заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс. Болгария, Польша, Словения и Чехия также уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства. Таким образом, рейсы в эти страны из РФ станут невозможны. До этого авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта.

Москва приняла ответные меры на недружественные решения властей Словении, Латвии, Литвы и Эстонии по закрытию воздушного пространства для авиакомпаний из России или зарегистрированных там. Для авиакомпаний четырёх европейских стран теперь ограничены полёты в воздушном пространстве РФ.

СМИ ранее сообщали, что Евросоюз закрывает воздушное пространство для авиакомпаний из России. Такой шаг ЕС станет новым ограничением, наложенным на РФ из-за её спецоперации на Украине. Пока же, помимо вышеуказанных стран, решение об этом уже приняли власти Италии, ФРГ, Финляндии,