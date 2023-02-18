Нидерланды вместо истребителей поставят Украине лампочки Нидерланды поставят Украине 5 млн энергосберегающих лампочек

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Нидерландов приняли решение поставить Украине пять миллионов светодиодных лампочек для снижения нагрузки на местные энергосети в рамках инициативы Enlighten Ukraine, сообщается на сайте правительства страны. Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Лише Шрайнемахер заявила, что суммарно на Украине планируется заменить 50 миллионов ламп накаливания. По ее словам, это снизит потребление электроэнергии на 10%.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, его стране не хватает в среднем 2,5 ГВт электроэнергии. В рамках этой инициативы ЕС уже поставил 30 млн светодиодных ламп, — сказано в публикации.

Власти страны также указали на поставки трансформаторов, коммутационного оборудования и кабелей Киеву для снижения нагрузки на энергосистему страны.

Генеральный директор энергетической компании YASNO, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко ранее заявил, что украинцам могут приходить квитанции с более высокими суммами, чем раньше, несмотря на отключения электричества. Он ответил, что вопрос роста стоимости услуги при ее отсутствии является самым частым из тех, что ему задают. Он добавил, что в те моменты, когда электроэнергия присутствует, все пользуются розетками, что резко увеличивает нагрузку и может привести к аварии.