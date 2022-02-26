Newsweek: Путин прежде не проигрывал

Американское издание Newsweek опубликовало статью, посвящённую ситуации на Украине, в которой предсказало победу президента РФ Владимира Путина, который никогда на проигрывал такие противостояния. После «падения Киева» на Украине создадут дружественное Москве правительство, сообщается в публикации.

Авторы статьи считают , что Россия тем самым нанесёт «унизительный удар» по Западу. Украина навсегда останется без НАТО, а остальные постсоветские страны получат предупреждение о том, чем заканчиваются тесные контакты с Западом.

Newsweek со ссылкой на источники в американской разведке пишет, что новое правительство в Киеве может быть сформировано в ближайшие дни.

Путин, по оценке издания, привлекает к себе внимание всего мира, как и каждый генсек в советскую эпоху. Он хочет отомстить Западу за плохое обращение с его родиной, и якобы намерен собрать воедино «новую Российскую империю».

Военные аналитики, опрошенные изданием, считают, что спецоперация России закончится относительно быстро путем переговоров. Затем Москва может получить часть территории, а в Киеве появится новая дружественная для неё власть. Если же Путину не удастся через Украину реализовать стремление восстановить «империю», может начаться «перестрелка» между двумя ядерными державами — Россией и США, подчеркнули в Newsweek.

Ранее стало известно, что в Минобороны РФ подразделениям вооружённых сил страны дали приказ о развитии наступления на Украину на всех направлениях после того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.