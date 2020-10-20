Невеста журналиста Хашукджи подала в суд на принца Саудовской Аравии

https://static.news.ru/photo/ee321aae-12e9-11eb-9d7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hatice Cengiz/Twitter

Невеста оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, который был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, подала в американский суд иск против саудовского наследного принца и других официальных лиц.

В сентябре 2020 года суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве журналиста. Среди обвиняемых числились восемь человек — пять из них были приговорены к 20 годам тюрьмы, один к 10 годам и ещё двое получили по 7 лет. Однако невеста Хашукджи Хатидже Дженгиз была не согласна с данным приговором, уточняет РИА Новости.

Известно, что Хашукджи с 2017 года жил в США. Он являлся сотрудником Washington Post. Первоначально саудовские власти отрицали его исчезновение, однако впоследствии признали данный факт. Согласно основной версии, Хашукджи был убит «в результате ссоры с консульскими работниками». Его тело так и не нашли.

По версии арабских СМИ, в убийстве журналиста мог участвовать наследный принц Мухаммед Бен Салман.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер Владимир Путин пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом.

Стороны обсудили реализацию договорённостей в формате ОПЕК+, а также подчеркнули готовность к координации на данном направлении для поддержания стабильности на рынке энергоносителей.