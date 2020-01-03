https://static.news.ru/photo/8b80ce06-2e28-11ea-8b20-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия Соединённых Штатов после убийства в Ираке командующего силами специального назначения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Израиль поддерживает США в их справедливой борьбе за безопасность, мир и самооборону. Касем Сулеймани несёт ответственность за гибель американских граждан и многих других невинных людей, — цитирует ТАСС заявление главы правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.