Нетаньяху ответил на вопрос о возможности поставок оружия Киеву Нетаньяху: Израиль изучает вопрос поставок оружия Киеву с учетом своих интересов

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что изучает вопрос поставок вооружений Украине, сообщает французский телеканал LCI. В то же время израильский лидер заметил, что итоговое решение будет зависеть от национальных интересов.

Вопрос вооружений был проанализирован и исключен предыдущим правительством. Я собираюсь изучить этот вопрос, и я отвечу на него лучшим образом в соответствии с нашими национальными интересами, — заявил премьер Нетаньяху.

Он также подчеркнул, что Израиль поддерживает Украину.

Бригадный генерал ЦАХАЛ Яков Нагель ранее сообщил, что Киев до сих пор не получил от Израиля передовую систему ПРО «Железный купол», так как Россия может ее перехватить и изучить. Он также подчеркнул, что Израиль не хочет портить отношения с РФ, отправляя этот вид вооружения на Украину.

Позднее посол Израиля в Германии Рон Презор заявил, что власти государства предоставляют Украине скрытую помощь. Он отметил, что Израиль не может афишировать свои действия из-за сложных отношений с Россией в Сирии, а также из-за большой еврейской общины в РФ.

Главные союзники России — это ее армия, авиация и флот, считает израильский дипломат Яков Кедми. Он убежден, что больше ей никто не нужен. Более того, у России никогда не было потребности в союзниках, уверен эксперт.