Посол Израиля в Германии рассказал о скрытой помощи Украине Израильский дипломат Презор: Иерусалим помогает Украине за кулисами

Фото: Niu Xiaolei/Xinhua/Global Look Press

Рон Презор

Израиль предоставляет Украине скрытую помощь, заявил посол Израиля в Германии Рон Презор в интервью WAZ. Он отметил, что Израиль не может афишировать свою помощь из-за сложных отношений с Россией в Сирии, а также из-за большой еврейской общины в РФ.

Это не так просто. У нас есть русские в Сирии. Как известно, израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан. К ним относятся иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует на Украине. Так что помогаем, пусть и закулисно, но гораздо больше, чем известно. У нас также есть большая еврейская община в России. Это две основные причины, по которым мы остаемся в тени, — утверждает дипломат.

В октябре прошлого года нынешний премьер-министр Израиля (на тот момент лидер оппозиции) Биньямин Нетаньяху выступил против поставок Израилем оружия на Украину. По его словам, существует риск, что переданное Украине оружие окажется у Ирана и будет применяться против самого Израиля.

Бригадный генерал Яков Нагель ранее объяснил, почему Украина до сих пор не получила от Израиля передовую систему ПВО «Железный купол». По его словам, отсутствие действий со стороны Тель-Авива объясняется тем, что Россия может перехватить и изучить «Железный купол». Нагель также подчеркнул, что Израиль не хочет портить отношения с Россией отправкой такого вооружения на Украину.