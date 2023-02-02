Израильский дипломат назвал трех главных союзников России Израильский дипломат Кедми назвал армию, флот и авиацию России ее главными союзниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главные союзники России — это ее армия, авиация и флот, считает израильский дипломат Яков Кедми. Он убежден, что больше ей никто не нужен. Более того, у России никогда не было потребности в союзниках, уверен эксперт. По его мнению, Москве не стоит копировать США, которые всегда нуждались в союзниках, потому что это является их слабостью, передают «Народные Новости».

Американцам всегда нужны союзники, это их слабость. России никогда не надо было союзников. Союзников России Александр III определил однозначно и четко, единственные союзники, которые у России есть и должны быть, а других России не надо. Тогда еще не было авиации, добавьте авиацию. Армия, флот и авиация — вот ваши союзники. Больше вам никто не нужен, — считает Кедми.

Дипломат подчеркнул, что России не стоит ожидать поддержки от стран Запада. По его словам, от них можно ожидать максимум нейтральную позицию, как в случае с Венгрией.

Ранее Кедми заявил, что любое столкновение с Россией бесполезно из-за объема ее арсенала тактического ядерного оружия. По его словам, Великобритания и Франция имеют маленький и скудный запас ядерного вооружения, поэтому эти страны не смогут ничего противопоставить России. Эксперт отметил, что серьезный арсенал тактического ядерного оружия, который может сравниться с российским, есть только у США.