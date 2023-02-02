Главные союзники России — это ее армия, авиация и флот, считает израильский дипломат Яков Кедми. Он убежден, что больше ей никто не нужен. Более того, у России никогда не было потребности в союзниках, уверен эксперт. По его мнению, Москве не стоит копировать США, которые всегда нуждались в союзниках, потому что это является их слабостью, передают «Народные Новости».

Американцам всегда нужны союзники, это их слабость. России никогда не надо было союзников. Союзников России Александр III определил однозначно и четко, единственные союзники, которые у России есть и должны быть, а других России не надо. Тогда еще не было авиации, добавьте авиацию. Армия, флот и авиация — вот ваши союзники. Больше вам никто не нужен,считает Кедми.

Дипломат подчеркнул, что России не стоит ожидать поддержки от стран Запада. По его словам, от них можно ожидать максимум нейтральную позицию, как в случае с Венгрией.

Ранее Кедми заявил, что любое столкновение с Россией бесполезно из-за объема ее арсенала тактического ядерного оружия. По его словам, Великобритания и Франция имеют маленький и скудный запас ядерного вооружения, поэтому эти страны не смогут ничего противопоставить России. Эксперт отметил, что серьезный арсенал тактического ядерного оружия, который может сравниться с российским, есть только у США.

 