«Нет дыма без огня»: китаист объяснил приказ о «вторжении» КНР на Тайвань Китаист Портяков о действиях невоенного характера для армии КНР: «Нет дыма без огня»

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Директива председателя КНР Си Цзиньпина, разрешающая «невоенное» использование вооруженных сил, не намекает на «вторжение» Китая на Тайвань, заявил NEWS.ru главный научный сотрудник центра политических исследований и прогнозов развития Китая Института Дальнего Востока РАН Владимир Портяков. Он напомнил о том, что в последнее время было много провокационных действий вокруг Тайваня со стороны США, в том числе поставки оружия.

Китай неоднократно предупреждал все заинтересованные стороны, прежде всего американцев, повторял свою традиционную позицию, что Тайвань — это внутреннее дело Китая, что у США есть обязательства, выраженные в трех коммюнике, считать Тайвань частью КНР. Плюс появились параллели с Украиной, от которой Китай открещивается. Здесь два варианта: первый — случайное совпадение, а второй, мне кажется, нет дыма без огня. Такие документы, конечно, требуют определенного времени для подготовки. Могли приурочить к нынешним временам с тем, чтобы предупредить всех тех, кто недостаточно слушает Китай и игнорирует его позицию по Тайваню, — полагает Портяков.

Си Цзиньпин подписал приказ об обнародовании свода пробных положений об армейских действиях невоенного характера. Положения нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета и безопасности Китая, интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе. Как пишет портал Radio Free Asia, таким образом Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань под видом «специальной операции» без объявления войны.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 100 км от побережья Китая. Территория объявила об отделении от материкового Китая в 1949 году в ходе гражданской войны. Пекин считает остров частью территории КНР и не признаёт его независимость.