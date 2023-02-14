Неопознанные летающие объекты наблюдают и сбивают во всем мире «Коммерсант»: неопознанные летающие объекты стали чаще наблюдать и сбивать во всем мире

Фото: Liu Shiping/Xinhua/Global Look Press

Четыре сбитых в Северной Америке объекта вызвали волну паники в мире, в результате которой количество сообщений о неопознанных летательных объектах резко увеличилось, пишет «Коммерсант». Как отмечает издание, только в Китае с января прошлого года зафиксировано уже около десяти американских аэростатов в небе.

В то же время Тайвань пожаловался на «шары-шпионы» из КНР. Подозрительные объекты стали замечать и в небе над Латинской Америкой, а также над Великобританией.

12 февраля в США сбили очередной объект восьмиугольной формы. Генерал Глен ван Хёрк признался, что специалисты пока не смогли определить, откуда прилетают эти объекты, а самое главное — за счет чего они держатся в воздухе.

Член палаты представителей Дебби Дингелл потребовала как можно скорее выяснить, «откуда они берутся, какова их цель и почему частота их появления увеличивается».

Ранее глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк заявил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение. По его словам, окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы. В минувшие выходные сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой.