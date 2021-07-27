Немецкое подполье: кто стоит за «коронавирусными» протестами по всему миру

По всему миру проходят демонстрации против коронавирусных ограничений. География протестов, как и их координация впечатляют. Так, 24 июля волна уличных акций прокатилась от Парижа до австралийского Мельбурна. Как оказалось, за этим стоит группа активистов из немецкого города Кассель, которым всего за несколько месяцев удалось превратиться из местечкового движения в нарушителей мирового порядка.

В группах движения «Мировая демонстрация» (Worldwide Demonstration) в Facebook и Telegram насчитывается в общей сложности почти 120 тыс. участников. Однако их сообщения достигают гораздо большей аудитории за счёт репостов аккаунтов-единомышленников. Кроме того, у движения есть множество «дочерних» групп, которые собирают митинги в определённых городах. Всего на сайте «Мировой демонстрации» указано около 70 городов и стран: от украинского Киева до аргентинского Буэнос-Айреса. Российских городов в этом перечне нет.

Своей главной целью группа ставит организацию и координацию протестов против коронавирусных ограничений по всему миру. Последняя подобная акция, уже третья по счёту с начала года, прошла 24 июля. В ряде городов, например, в Мельбурне, демонстрации переросли в столкновения с полицией, хотя «Мировая демонстрация» утверждает, что выступает за мирные акции. Больше всего человек подобные мероприятия собирают в тех точках планеты, где ограничения, связанные с пандемией, всё ещё действуют. Мельбурн — один из таких городов, где в последние недели отмечается рост заболеваемости коронавирусом на фоне низких темпов вакцинации.

Чрезмерные и незаконные коронавирусные ограничения должны закончиться немедленно, — сказано на сайте движения. — Неразумное и тираническое подавление недовольства со стороны полиции должно остановиться. За прошедший год человеческое благосостояние и свободы были уничтожены локдаунами и закрытием границ.

Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа не скрывает, что её координаторы находятся в немецком городе Кассель, и даже указывает почтовый адрес организации на своей главной странице. Однако имён руководителей она не раскрывает, отмечая лишь, что мировое движение выросло из объединения под названием «Свободные граждане Касселя (Freie Bürger Kassel). Оно возникло в начале 2020 года, на волне локдаунов, и объединила тех, кто считал, что таким образом правительство нарушает права граждан. «Свободные граждане Касселя» сравнивают канцлера Ангелу Меркель с Адольфом Гитлером, считают немецкое правительство «фашистским» и распространяют в том числе исламофобские сообщения. Несмотря на декларируемую аполитичность, движение содержит в себе черты ультраправой идеологии.

Первая «Мировая демонстрация» прошла 20 марта 2021 года. Тогда у групп движения в соцсетях было около 8500 участников. По данным расследования Logically, 13 из 20 связанных с движением Telegram-каналов были созданы в один и тот же день — 28 февраля. Вскоре на главном сайте организации появилось сообщение: «Вау, мы растём! Это невероятно!»

Демонстрация в Касселе 20 марта, собравшая 20 тыс. человек, переросла в столкновения с полицией. Стражи порядка сообщили об отдельных провокаторах в толпе и применили водяные пушки и дубинки.

Это не то, как выглядит мирный протест, — прокомментировали акцию правоохранители.

Хотя поначалу база поддержки «Мировой демонстрации», по-видимому, росла искусственно, за счёт продвижения «дочерних» групп «Свободными гражданами Касселя», в некоторых странах идеологию движения взяли на вооружение политические партии и сторонники теорий заговора. По данным The Guardian, сообщения о демонстрациях активно распространяют группы, выступающие против вакцинации. В последнее время движение особенно популярно в Канаде, где его официально поддержал глава правопопулистской «Народной партии Канады» Максим Бернье, приняв участие в акции 20 мая.

Я буду там [на акции протеста], чтобы продвигать свободную позицию «Народной партии Канады» в противоположность полицейскому государству, переход к которому мы наблюдаем, — заявил Бернье незадолго до майской демонстрации.