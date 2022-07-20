Немецкий военный рассказал о «неисчерпаемых ресурсах» России Генерал-лейтенант Бундесвера сообщил о «неисчерпаемых ресурсах» России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия располагает «практически неисчерпаемыми ресурсами» и её армию не следует недооценивать в рамках осуществления спецоперации на Украине. Такое мнение высказал в интервью газете Handelsblatt генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис. По его словам, ВС РФ изматывают и истощают вооружённые силы Украины, при этом сами российские военные получают в ходе конфликта дополнительный опыт, который в дальнейшем лишь повысит их боеспособность.

Обладая превосходством в артиллерии, российская армия, по-видимому, продвигается вперед километр за километром. Это война на изматывание и истощение, которая ставит вопрос о том, как долго Украина сможет продержаться, — сказал Маис.

При этом он уточнил, что речь идёт не только о материально-техническом оснащении, но и о кадровом составе. Маис подчеркнул, что российская армия в ходе конфликта на Украине получает большой опыт и в дальнейшем станет боеспособнее.

Российская армия становится сильнее. А у России есть ресурсы, которые практически неисчерпаемы, — сказал представитель Бундесвера.

Говоря об оснащении немецкой армии, маис выразил надежду, что в течение 5-8 лет недостатки в сухопутных войсках ФРГ будут устранены. Правительство уже предоставило для этого деньги и инициировало закон об ускорении закупок.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его страна стала «испытательным полигоном». Он «пригласил» производителей западных вооружений протестировать их новую продукцию на украинском поле боя.