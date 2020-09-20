Немецкий депутат отметила нестыковки в деле Навального

https://static.news.ru/photo/1d5ddeec-fbcc-11ea-86d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Делу российского оппозиционера Алексея Навального необходимо прозрачное международное расследование с привлечением представителей России, считает депутат ландтага федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерзен.

Петерзен отметила, что ещё до ситуации с Навальным усилились «атаки» на недостроенный газопровод «Северный поток — 2». Например, 6 августа, незадолго до предполагаемого отравления Навального, трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства порта Мукран, который используется для строительства газопровода, пишет KP.RU.

Нынешнее дело стало лишь логической кульминацией таких требований и, конечно, сыграло на руку противникам проекта, — отметила депутат.

Петерзен подчеркнула важность «Северного потока — 2» для Германии и выразила опасение касательно «колоссальных убытков», которые могут понести немецкие и европейские компании, задействованные в проекте, если газопровод не будет достроен. Кроме того, она предположила, что в этом случае газ для ФРГ подорожает, так как его предложение на рынке будет ограничено. «Альтернатива для Германии» выступает за строительство «Северного потока — 2» и снятие антироссийских санкций. Депутат подчекркнула, что расследование по делу Навального должно быть максимально прозрачным и в нём должна участвовать Москва.

Нам говорят: Навальный был якобы «отравлен по воле Кремля», а потом — также по воле Кремля — доставлен спецрейсом на лечение в Берлин, в клинику «Шарите», где находится под строгим контролем немецких медиков и полиции. Но это же абсурд! Как можно верить делу с подобными нестыковками? — возмутилась Петерзен.

Навальному стало плохо 20 августа в выполнявшем рейс из Томска в Москву самолёте. Он был госпитализирован в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Как писал NEWS.ru ранее, сопредседатель германо-российского форума «Петербургский диалог» Рональд Пофалла на фоне ситуации с Алексеем Навальным подчеркнул значимость сохранения связей между РФ и ФРГ и призвал «не разрушать мосты». Форум проводится ежегодно с 2001 года (исключение — 2014 год из-за присоединения Крыма). В этом году мероприятие пришлось перенести на середину 2021 года из-за коронавируса.