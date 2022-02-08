Немецкие журналисты назвали Москву столицей Украины

Немецкие журналисты случайно перепутали Москву с Киевом и назвали столицу России столицей Украины. Это произошло в эфире крупнейшего телеканала Das Erste, который освещал визит главы МИД Анналены Бербок на Украину. Запись эфира опубликована на портале Tagesshau.
Подпись, что эфир
Однако она так и не встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Официальной причиной отмены встречи министр назвала «ошибку в расписании», но телеканал CNN выяснил, что дело было в «Северном потоке — 2», от которого Германия не собирается отказываться даже в случае «вторжения» России на Украину.
Ранее американский телеканал CNN в прямом эфире в сюжете о военных учениях РФ назвал Харьков российским городом. Надпись «Kharkiv, Russia» держалась на экране порядка 20 секунд.