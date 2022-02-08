Немецкие журналисты назвали Москву столицей Украины

Немецкие журналисты случайно перепутали Москву с Киевом и назвали столицу России столицей Украины. Это произошло в эфире крупнейшего телеканала Das Erste, который освещал визит главы МИД Анналены Бербок на Украину. Запись эфира опубликована на портале Tagesshau.

Подпись, что эфир идёт из Москвы, появилась во время прямого включения репортёра Ины Рюк с площади Независимости. Анналена Бербок прибыла в Киев 7 февраля с двухдневным визитом.

Однако она так и не встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Официальной причиной отмены встречи министр назвала «ошибку в расписании», но телеканал CNN выяснил, что дело было в «Северном потоке — 2», от которого Германия не собирается отказываться даже в случае «вторжения» России на Украину.

Ранее американский телеканал CNN в прямом эфире в сюжете о военных учениях РФ назвал Харьков российским городом. Надпись «Kharkiv, Russia» держалась на экране порядка 20 секунд.