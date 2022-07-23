Немцы высмеяли главу МИД ФРГ за непонимание простых принципов дипломатии

Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок из-за её реакции на совместное фото глав России, Ирана и Турции Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси. Глава МИД ФРГ прокомментировала встречу, заявив, что саммит является «вызовом для НАТО», а этот шаг ей «непонятен». Немцы удивились, что глава дипломатии страны не понимает простые принципы дипломатии.

Хочу дать маленький совет госпоже Бербок: то, что делает Эрдоган, в профессиональных кругах называют дипломатией. Дипломатия означает общение друг с другом и поиск компромиссов, в том числе тогда, когда ваши позиции не совпадают, — написал один из комментаторов.

Некоторые отметили, что реакция дипломата показывает, насколько глупой является Бербок.

С 2010 года Вашингтон намеренно отказывался от нормализации отношений с Россией и в конечном счете поставил себя в заведомо невыгодное положение. А причина тому — крепкий стратегический альянс РФ с Китаем, который в США допустили, считает американский экономист Джеймс Рикардс. Он подчеркнул, что в итоге Вашингтон остался «главным лузером» из-за собственной внешней политики.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине только помог более тесному взаимодействию двух сверхдержав. Рикардс считает, что это стало окончательным провалом США — именно на них наиболее негативно скажутся последствия украинского кризиса. Экономист предрёк ослабление доллара и общее ухудшение финансового положения Вашингтона.