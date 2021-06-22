Немцы оценили статью Путина к 80-летию нападения Германии на СССР
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
13:41, 22 июня 2021
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Читатели немецкой газеты Die Zeit прокомментировали статью президента РФ Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое», приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие согласились с рассуждениями российского лидера и выразили надежду на улучшение отношений между Москвой и Брюсселем.
Читатели считают правильным, что в статье Путин высказал собственное мнение. Немецкие пользователи отметили, что в день начала Великой Отечественной войны Россия и Германия должны развивать солидарность друг с другом. Странам нужно отбросить обиды и проникнуться духом умиротворения.
Запад должен поверить Путину на слово! Ошибки, допущенные обеими сторонами, можно исправить, и мы начнём не новую гонку вооружений, а честное соревнование в духе партнёрства, — написал один из пользователей.
Большинство читателей посчитали статью интересной и поблагодарили Путина за неё.
Статья Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое» вышла в издании Die Zeit в День памяти и скорби. В ней российский лидер отметил, что советский солдат пришёл на немецкую землю с благородной миссией освободителя. Политики ожидали, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. По словам Путина, процветание нашего общего континента возможно совместными усилиями всех стран, включая Россию, что показала послевоенная история большой Европы. Он считает, что общей целью является обеспечение континентальной безопасности без разделительных линий.