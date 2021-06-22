Немцы оценили статью Путина к 80-летию нападения Германии на СССР

Читатели немецкой газеты Die Zeit прокомментировали статью президента РФ Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое», приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие согласились с рассуждениями российского лидера и выразили надежду на улучшение отношений между Москвой и Брюсселем.

Читатели считают правильным, что в статье Путин высказал собственное мнение. Немецкие пользователи отметили, что в день начала Великой Отечественной войны Россия и Германия должны развивать солидарность друг с другом. Странам нужно отбросить обиды и проникнуться духом умиротворения.

Запад должен поверить Путину на слово! Ошибки, допущенные обеими сторонами, можно исправить, и мы начнём не новую гонку вооружений, а честное соревнование в духе партнёрства, — написал один из пользователей.

Большинство читателей посчитали статью интересной и поблагодарили Путина за неё.