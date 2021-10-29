Читатели Die Zeit высказались против ядерного оружия у границ ФРГ

Жители Германии выступают против размещения ядерного оружия у границ своей страны. Такую позицию заняли читатели немецкой газеты Die Zeit в отношении опубликованного в ней заявления главы Мюнхенской конференции безопасности Вольфганга Ишингера. В статье, в частности, оценивается опасность отказа от размещения американского ядерного оружия на территории Германии. Политик в своём заявлении приводит доводы о том, что такой шаг подтолкнёт Польшу к ядерному сотрудничеству с Вашингтоном. А это, в свою очередь, может вызвать непредсказуемую реакцию у граничащей с ней России.

У европейцев, которые действительно всё ещё думают, что могут выйти победителями из атомной войны, не все дома. Ужасная политика сдерживания России, в том числе и с помощью раскручивания гонки обычных вооружений, так же бессмысленна, как и опасна, — поделился мнением пользователь Parabel.

Ещё один читатель заметил, что Ишингер является «сторонником холодной войны до мозга костей», у которого те же представления о том, как нужно вести себя с Россией, что и в советские времена.

При этом некоторые пользователи подчеркнули факт, что НАТО не первый день находится у российских границ, якобы для защиты от Ирана. Поэтому установка ядерного оружия на территории Польши не может кардинально изменить ситуацию.

Со Второй мировой войны немцы боятся прихода русских. Представим себе, что они действительно пришли и всего за пару дней обычным оружием одолели нашу мини-армию с её никуда не годной экипировкой, захватив среди прочего и американскую авиабазу в Бюшеле. Интересно, как будут реагировать США? — написал один из читателей.

При этом ряд комментаторов поддержали вывод ядерного оружия с территории государства.

Я бы приветствовал вывод американских атомных бомб из Германии. Во время войны арсенал атомных бомб станет потенциальной целью для противника. По моему мнению, нельзя вообще размещать атомное оружие на территориях других государств, причём я бы распространил это правило на весь мир, — отметил HerbertS.

Ещё один пользователь заявил, что не готов предлагать Германию в качестве цели «ради поляков», и предложил разместить «эти штуки» вокруг Варшавы.

Ранее появилась информация, что США готовы отказаться от стратегии упреждающего ядерного удара. Американский лидер Джо Байден в качестве альтернативы изучает возможность перехода к принципу «единственной цели», при которой США смогут использовать ядерное оружие только при конкретных обстоятельствах.