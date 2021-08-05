Нелегальные мигранты помешали военным учениям в Великобритании

Британские силовики сообщили о новом рекорде по числу нелегальных мигрантов, которые прибыли в страну за последние сутки. Из-за этого военные даже были вынуждены остановить учения. Об этом сообщает BBC News cо ссылкой на МВД Соединённого Королевства.

Нелегалы приплыли из Франции на 20 лодках. Всего было задержано 482 мигранта. Они перенаправились через пролив Ла-Манш и высадились возле британского графства Кент. В этот момент на полигоне приморского города Хайт проходили военные учения. Они были остановлены.

В 2020 году власти Великобритании запустили новую систему оценки мигрантов. Их профессиональные качества будут оцениваться по балльной системе. Таким образом, власти захотели привлечь квалифицированные кадры. Они считают, что балльная система позволит восстановить контроль над границами страны. Кандидатов на получение рабочей визы тестируют по ряду критериев. У них оцениваются навыки и квалификация, а также знание языка.