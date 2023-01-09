«Нелегальная оккупация»: Боррель осудил протесты в Бразилии Боррель осудил захват правительственных зданий в Бразилии и поддержал Лулу да Силву

Фото: Nicolas Landemard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал захват правительственных зданий в Бразилии «нелегальной оккупацией» и выразил свою поддержку президенту Луле да Силве, передает ТАСС. Он назвал протестующих «агрессивными экстремистами». Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь также осудила беспорядки и заявила о полной поддержке новому правительству страны.

Потрясен актами насилия и нелегальной оккупацией правительственного квартала в Бразилии агрессивными экстремистами. Полная поддержка президенту Луле да Силве и его правительству, — сказал Боррель.

Представители Евросоюза отметили, что Лула да Силва был избран «путем свободных и справедливых выборов».

Ранее сообщалось, что сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здание Национального конгресса в столице страны. Еще на подступах полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Сторонники Болсонару в ответ забросали стражей правопорядка палками и камнями. В итоге они все-таки прорвались в здание. Действующего президента Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район.

В Бразилии 30 октября 2022 года прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Лулу да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал 50,9% голосов. Экс-глава государства Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов избирателей. Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года.