Неизвестный в средневековой одежде напал на людей в Канаде

https://static.news.ru/photo/34147148-1c09-11eb-8bde-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В канадском Квебеке неизвестный мужчина в средневековой одежде напал с холодным оружием на людей. По крайней мере два человека были убиты, полиция задержала преступника, сообщили местные СМИ.

Нападения на людей, по некоторым данным, произошли рядом со зданием парламента Квебека, сообщает канадский телеканал CBC.

В Twitter полиция Квебека попросила горожан оставаться дома. Сообщается также, что жертвами неизвестного в средневековой одежде стали два человека, пострадали пять человек. Внешний вид преступника, как считает полиция, может быть связан с Хэллоуином.

UPDATE: According to Radio-Canada, there are at least two people dead and at least five injured in Quebec City. More on the story here: https://t.co/PfjFL183vk — CBC News Alerts (@CBCAlerts) November 1, 2020

Позднее CBC сообщил, что полиция задержала нападавшего.

Police in Quebec City arrested a male suspect early Sunday morning after stabbings left at least two dead and at least five injured, according to Radio-Canada https://t.co/Yf4mVujj0X — CBC News (@CBCNews) November 1, 2020

По сообщению Radio-Canada, полиция Квебека арестовала подозреваемого мужчину рано утром в воскресенье после того, как в результате нанесённых им ножевых ранений скончались не менее двух человек и пятеро получили ранения, — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщал NEWS.ru, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора. Жертвами атаки стали три человека. Кроме того, 29 октября в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.

В субботу во Франции произошло ещё одно нападение — на гражданина Греции, который служил священником в лионском храме. Нападавший открыл огонь из охотничьего ружья.