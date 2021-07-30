Неизвестные напали на миссию ООН в Афганистане

Представляющие «антиправительственные элементы» люди напали на основной комплекс инфраструктуры Организации Объединённых Наций (ООН) в афганском Герате. Об этом сообщили на сайте Миссии ООН по содействию Афганистану (ЮНАМА).

В результате инцидента погиб полицейский. Несколько человек получили ранения.

Сотрудники ООН не пострадали. Вход на территорию комплекса обстреляли из стрелкового оружия и гранатомётов. ООН в Афганистане решительно осудила это нападение.

На данный момент в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан» (организация запрещена на территории РФ). После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.

29 июля восемь солдат правительственных войск Афганистана погибли в провинции Нангархар на востоке страны. Они стали жертвами ночной атаки боевиков «Талибана», которые напали на контрольно-пропускной пункт.