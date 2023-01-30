Нефть по 200 долларов — это дело! Традиционно любое обострение на Ближнем или Среднем Востоке, ресурсной базе Старого Света, вызывало в столицах Западной Европы зубовный скрежет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Традиционно любое обострение на Ближнем или Среднем Востоке, ресурсной базе Старого Света, вызывало в столицах Западной Европы зубовный скрежет. Все тамошние аналитики прекрасно понимали, что такие катаклизмы бьют по европейским интересам, стимулируя не только рост нефтяных и газовых цен, но усиленное бегство капиталов в «крепость Америка».

Ныне все в одном клубке. Не успели углеводородные рынки слегка стабилизироваться, благодаря теплой зиме и нарастающей депрессии, как к последствиям конфликта на Украине и жестких антироссийских санкций, заложником которых оказалась и еэсовская Европа, может добавиться конфликт вокруг Ирана. Конфликт, рискующий из вечно тлеющего перейти в стадию горячего с непредсказуемыми последствиями.

Действительно, сначала атака неизвестных дронов на различные военные объекты на иранской территории, которая удивительным образом совпала с визитом в Израиль активно вояжирующего главы ЦРУ Бернса. Затем уже госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в роли беспощадного «ястреба», объявившего волю заокеанского властелина, готового любой ценой, включая военные действия, покончить с ядерной программой Тегерана.

Впрочем, учитывая, что всем памятны пресловутые пробирки от генерала Колина Пауэлла, ставшие предлогом для нападения на Ирак, то легко предположить, что предлог такого типа легко найдется и для агрессии против Ирана. А союзники, как в случае с подрывом «Северных потоков», скромно потупят глаза. Прекрасно зная цену очередной провокации.

Но не просто так мы вспомнили в этой связи и так непростые энергетические проблемы Европы, которая отчаянно ищет выход из новых навязанных американцами лабиринтов. Конечно, Иран сам давно под санкциями. Притом, что эта страна, по разным оценкам, третья по запасам газа и входит в ведущую десятку по нефтедобыче. Но за годы американского давления иранцы давно приспособились к продолжению своего энергетического экспорта. Приемы известны: нефть везут на старых многократно перекрашенных танкерах в крупные нефтеналивные порты, а то и на ходу ее перегружают, смешивая с другими сортами черного золота. Немалые поставки идут в Китай. Так что своя доля на глобальном рынке у Ирана сохраняется.

А потому даже просто угроза дестабилизации Ирана способна сыграть на нефтяных котировках. Особенно вздуть фьючерсы на ближайшие месяцы. Естественно, не Америка опять потеряет немалые деньги, а заплатят опять-таки зависимые от глобального рынка европейцы.

Но главная угроза в другом. И носит она название, от которого вздрагивают самые психически устойчивые аналитики — Ормузский пролив. Узкая полоска моря, отделяющая Иран от арабских нефтеносных монархий. Через эту артерию идет примерно четверть мирового нефтяного экспорта и огромные объемы СПГ. И призрак перекрытия Ормузского пролива давно воспринимается почти как ядерный удар по мировой экономике.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency Ормузский пролив? иранские войска во время военных учений

И в совокупности с последствиями тех самых антироссийских санкций с их потолком цен на наши нефть и нефтепродукты угроза горячего конфликта в районе Ормузского пролива может в любой момент резко поднять цены на классический баррель. Вплоть до 200 долларов. Впрочем, нет предела цене серьезных опасений. Особенно, когда огонь разводят рядом с огромной бочкой с нефтью.

Так что зря пресловутый советник офиса президента Украины Подоляк намекал, что Украина могла быть причастна к атакам неопознанных дронов на объекты в Иране. А то ведь усталость в отношении капризов Киева может смениться устойчивой антипатией.