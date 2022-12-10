Небензя заявил о контрабанде поставляемого на Украину оружия Небензя заявил о росте контрабанды поставляемого Украине оружия в третьи страны

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации заявил о росте контрабанды поставляемого Украине оружия в третьи страны. Темой, в связи с которой Москва попросила о проведении заседания, он назвал «последствия растущих контрабандных поставок оружия, поставляемого Украине, в различные регионы земного шара для международного мира и безопасности».

В ходе выступления российский постпред отметил, что правоохранительные службы Европы в последнее время столкнулись с попаданием украинских вооружений в руки преступных группировок. В частности, такие факты отмечены в Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландах.

Так, полиция Финляндии получила оперативные данные о попадании поставляемого Киеву оружия к преступникам у себя в стране, а также в Швеции, Дании и Нидерландах. Оружие той самой НАТО, на которую Хельсинки возлагает надежды по своей защите, теперь угрожает мирной жизни самих финнов. Проблема воровства вооружений со складов украинской армии началась уже давно, — сообщил Небензя, слова которого приводит ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Болгария впервые направит военную помощь Украине. По сведениям агентства, список вооружений засекречен. Однако чиновники в правительстве заявили, что София будет отправлять в основном легкое вооружение и боеприпасы. Исполняющий обязанности министра обороны страны Димитар Стоянов добавил, что Болгария не может позволить себе отправлять свои зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, которые просил Киев.

В свою очередь США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине в размере $275 млн. Киев получит артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм, а также новое вооружение для укрепления оборонных возможностей и противостояния угрозам, в том числе атакам беспилотников.